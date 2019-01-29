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Сможете ли вы сварить яйцо: ответ на загадку 

Рамблер 9 часов назад
Фото: depositphotos
Мы предлагали вам попробовать разгадать загадку о том, как сварить яйцо за определенное время, отмеряя минуты лишь с помощью песочных часов. Публикуем ответ на нее.
Итак, для начала одновременно поставим и те, и другие часы, чтобы они начали отсчитывать минуты. Когда в одних часах закончится 7 минут, в других останется песка еще ровно на 4 минуты. Именно в этот момент ставим варить яйцо. Когда 4 минуты в часах истекут, вновь перевернем их: останется 11 минут. В итоге и получится, что на варку яйца мы потратим ровно 15 минут.
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