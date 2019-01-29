«Иди и воюй»: как сложилась судьба детей диктаторов

Родиться в семье известного человека — это одновременно и большая удача, и крест, который приходится нести. Отношение к собственному статусу у каждого отпрыска, естественно, свое. Многие получают от этого удовольствие, другие с радостью отказались бы от такой судьбы. Так, наверное, сказали бы про себя дети кровавых диктаторов.

Яков Джугашвили, сын Иосифа Сталина

Екатерина Сванидзе — первая жена Иосифа Сталина — скончалась от тифа через полгода после рождения сына в 1907 году. Несмотря на то, что отец Якова находился в добром здравии, рос мальчик практически как сирота. Сталин всегда был в разъездах по партийным делам и оказывал лишь материальную поддержку. Воспитанием ребенка занимались родственники по материнской линии.

Когда Якову исполнилось 15 лет, отец перевез его из горного грузинского села в Москву. В столице юноше жилось непросто. По-русски он почти не говорил, обстановка была чуждой, да и дома расслабиться не получалось. Сталин был подчеркнуто холоден с сыном (говорят, он даже сыном его не называл), за малейшую проделку следовало жесткое наказание. Очевидно, так будущий диктатор закалял в ребенке характер.

Такая жизнь довела Якова до попытки суицида. В результате он оказался в больнице, где отец его ни разу не навестил. Написал только жене записку: «Передай Яше от меня, что он поступил как хулиган и шантажист, с которым у меня нет и не может быть больше ничего общего». Но в дальнейшем их отношения относительно нормализовались.

В самом начале войны Якова, только что окончившего артиллерийскую академию, призвали на фронт. Созвонившись перед отъездом с отцом, он услышал от него лишь краткое: «Иди и воюй!» А уже спустя три недели Яков попал в плен. Там его имя нацисты по максимуму использовали для пропаганды. Обменивать сына на кого-то из пленных немцев Сталин наотрез отказался, и в 1943 году в концлагере Заксенхаузен Яков погиб, бросившись на заградительную проволоку, находившуюся под напряжением.

Кармен Франко, дочь Франсиско Франко

Франсиско Франко был очень рад появлению дочери Кармен, однако относился к ней не намного мягче, чем ко всей Испании, которой он управлял до своей смерти в 1975 году. Франко стремился вырастить истинную леди и держал ее в ежовых рукавицах. В те редкие моменты, когда у него было свободное от построения военной карьеры время.

Однако в одном вопросе диктатор проявил удивительную для него сговорчивость. Хотя Франко желал самостоятельно найти для дочери достойного мужа, он не стал перечить, когда Кармен объявила о своей помолвке с кардиохирургом Кристобалем Мартинесом Бордью. Их свадьба в 1950 году была несказанно пышной.

Спустя много лет в своем интервью Кармен скажет, что, хотя она очень любила отца, ей совсем не нравилось, что он был диктатором. Ее жизнь проходила в постоянном страхе. Она опасалась, что кто-нибудь из многочисленных противников отца может добраться и до нее, и эти опасения не были беспочвенны. Франко и сам долгое время скрывал дочь, потому что боялся, что ее может выкрасть Гитлер.

Эдда Муссолини, дочь Бенито Муссолини

А вот дочь Бенито Муссолини не получила отцовского благословения на брак со своим избранником — промышленником еврейской национальности. Вскоре, в 1930 году, девушка по настоянию родителя вышла замуж за графа Галеаццо Чиано, соратника Муссолини.

Между супругами, однако же, вспыхнуло искреннее чувство, они прожили вместе 14 лет, родили четверых детей. Поэтому, когда Чиано переметнулся на сторону группировки, выступавшей за свержение фашистского режима, и его приговорили к расстрелу, Эдда была убита горем. Она умоляла отца отменить приговор, но он был непреклонен. После того как в присутствии Гитлера и Муссолини приговор привели в исполнение, женщина отреклась от родителя и бежала в Швейцарию.

По окончании войны тоска по родине заставила Эдду вернуться в Италию. Ей тут же предъявили обвинение в пособничестве фашистам и заключили ее под стражу. Она все отрицала, но все равно провела два года в ссылке. В оставшиеся годы жизни Эдда старалась не вспоминать, чья кровь течет в ее жилах.

Жан Мари Лоре, предположительно, сын Гитлера

У Гитлера и его жены Евы Браун детей, как известно, не было. Но есть версия, что, будучи простым солдатом на полях Первой мировой войны, Гитлер имел краткосрочный роман с француженкой, в результате которого на свет появился мальчик Жан Мари.

Во время Второй мировой Жан Мари активно сражался на стороне Сопротивления, не подозревая, что воюет не просто против кровавого диктатора, а против собственного отца. Эту тайну мать рассказала ему на смертном одре. В этот момент для Жана Мари мир перевернулся. Он с головой ушел в работу, лишь бы не думать о своем происхождении. Жена, узнав этот шокирующий факт, от Жана Мари ушла.