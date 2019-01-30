Как живет человек, который правит «Википедию»

Стивен Прюит, живущий в американском штате Вирджиния, человек, который сделал больше всего правок в Википедии.

Сейчас в виртуальной энциклопедии около 5,7 миллионов статей на английском языке. Сайт пополняется и редактируется волонтерами. Одним из них стал Стивен.

Он начал корректировать статьи, когда ему было 13 лет. Сейчас ему 34 и за это время он сделал примерно 3 миллиона правок и написал 35 000 оригинальных статей. Это значит, что треть англоязычных статей на «Википедии» были отредактированы Стивеном.

Стивен живет с родителями и работает в ведомстве по защите границ США. Там он занимается подготовкой документов для передачи в архив. Он рассказал, что на редактуру и написание статей в «Википедии» тратит 3 часа по будням и по 5-6 часов в выходные. Всю информацию он переписывает из книг, журналов и научных источников.

По словам друзей мужчины, Стивен — весельчак, который часто проводит время с друзьями. Еще он поет в хоре и часто собирается со своими бывшими одногруппниками из Университета.