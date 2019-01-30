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Как живет человек, который правит «Википедию» 

Рамблер 8 часов назад
Фото: CBS
Стивен Прюит, живущий в американском штате Вирджиния, человек, который сделал больше всего правок в Википедии.
Сейчас в виртуальной энциклопедии около 5,7 миллионов статей на английском языке. Сайт пополняется и редактируется волонтерами. Одним из них стал Стивен.
Он начал корректировать статьи, когда ему было 13 лет. Сейчас ему 34 и за это время он сделал примерно 3 миллиона правок и написал 35 000 оригинальных статей. Это значит, что треть англоязычных статей на «Википедии» были отредактированы Стивеном.
О мужчине стало известно в 2015 году, когда журнал Time назвал его одним из самых влиятельных людей Америки наряду с Дональдом Трампом, Джоан Роулинг и Ким Кардашьян.
Стивен живет с родителями и работает в ведомстве по защите границ США. Там он занимается подготовкой документов для передачи в архив. Он рассказал, что на редактуру и написание статей в «Википедии» тратит 3 часа по будням и по 5-6 часов в выходные. Всю информацию он переписывает из книг, журналов и научных источников.
По словам друзей мужчины, Стивен — весельчак, который часто проводит время с друзьями. Еще он поет в хоре и часто собирается со своими бывшими одногруппниками из Университета.
Комментарии6
Люди , Джоан Роулинг , Дональд Трамп , Ким Кардашьян , Журнал Time
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