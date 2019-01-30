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Какие предзнаменования своей смерти видели русские правители 

Кириллица 11 часов назад
Фото: Кириллица
Еще с древних времен людям было интересно узнать дату собственной смерти, хотя такое любопытство всегда сопровождается страхом и тревогой.
Существует версия, будто русские императоры точно знали, когда умрут. Странные совпадения, плохие приметы, тайные знаки и страшные сны словно начинали преследовать их незадолго до смерти.
Примечательно, что доппельгантеры также некогда считались наследием русских правителей, несмотря на то, что этот термин пришел к нам из немецкой литературы. Им характеризовали темную сторону личности, а многие авторы эпохи романтизма изображали доппельгантера как двойника героя, который не отбрасывает тени и приносит ему смерть.
Интересно, что немало представителей императорских семей, по их утверждению, начинали встречать своих двойников перед смертью.

Анна Иоанновна

Как вспоминали ее приближенные, племянница Петра I видела своего двойника дважды. Впервые это произошло за год до ее кончины, когда императрица обнаружила саму себя, сидящую на троне. Она решила, что это переодетая самозванка, и стала звать прислугу, чтобы ее поймали. Однако призрак начал исчезать, а несчастная Анна Иоанновна упала в обморок. Во второй раз у трона императрицы ее двойника заметили стражники, которые видели, как сама государыня недавно ушла к себе в покои. Узнав о новом визите нежданной гостьи, Анна Иоанновна поспешила в тронный зал со своим фаворитом. Когда двойник посмотрел ей в глаза и снова исчез, императрица произнесла: «Это моя смерть!». Она умерла спустя пару дней.

Екатерина I

После смерти своего супруга Петра I Екатерина I прожила недолго. Она тяжело заболела туберкулезом, когда во сне ей явился покойный муж. Он был в древнеримском платье и звал ее к себе. Императрица покорилась воле супруга и он забрал ее на небо. Интересно, что во сне с облаков она увидела неприятную сцену, будто ее дети сильно спорят друг с другом. В результате сон Екатерины I сбылся, поскольку после ее кончины наследники на самом деле ожесточенно боролись за трон.

Екатерина Великая

Екатерина II также предчувствовала скорую смерть. Незадолго до кончины она возвращалась в карете с бала и увидела падающую звезду, что опечалило императрицу. Тогда ее приближенная истолковала это как знак, что ее внучка Александра вскоре выйдет замуж в Швецию. Но накануне смерти у Екатерины было второе предзнаменование: она вышла на крыльцо и молния сверкнула прямо перед ее лицом. Тогда царица сказала: «Это знак близкой моей смерти». Вскоре Екатерина Великая умерла.

Павел I

Император Павел I отличался болезненным мистицизмом, возможно, поэтому ему постоянно виделись знаки скорой кончины. Так, однажды на балу он резко потерял сознание, а когда пришел в себя, с ужасом спросил: «Неужели меня задушат?». Прошло время и уже незадолго до гибели императору померещилась кровь на стенах опочивальни, после чего он начал видеть странные сны. В одном из таких снов Павла I возносила к небесам некая необъяснимая сила. Когда он проснулся, оказалось, что тот же сон приснился и его супруге. За 3 дня до смерти он снова увидел сон. На этот раз на императора надевали очень узкие одеяния, которые будто душили его. На следующий день Павел I ужаснулся собственному отражению в зеркале, потому что оно было кривым. Согласно одной легенде, накануне смерти император рано закончил ужин и отправился в свои покои, сказав: «Чему быть, того не миновать». В ту же ночь он был убит в собственной спальне.

Александр I

Победителя Наполеона также постоянно преследовали мистические совпадения перед смертью. Так, после новогодних торжеств из-за канцелярской оплошности императору не вручили новый календарь, будто уже было известно, что он не доживет до конца года. Современники рассказывали, что Александр I в последние месяцы жизни часто зажигал свечи днем в своих покоях. Когда это увидел его камердинер, то поспешил потушить свечу, на что император сказал: «Вероятно, боишься приметы: говорят, что, если свеча горит днем, это предзнаменует покойника в доме». Примета оказалась верной…

Николай I

Во времена Николая I барышни увлекались гаданием бильярдным кием: сначала они задавали интересующий их вопрос, затем указывали кием на книгу в шкафу, а потом при помощи него открывали страницу в ней. Текст на странице считался ответом на вопрос. Однажды во время такого гадания в знатном доме кий выскользнул из рук хозяйки и попал прямо в портрет императора, бросив его на пол. Все сразу испугались и воскликнули: «Будет несчастье!». Интересно, что незадолго до болезни Николая I в Казанском соборе вместо пения традиционного «За здравие» начали петь «Вечная память». Также ходили слухи, что император за несколько дней до смерти видел черную птицу у своего окна.
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