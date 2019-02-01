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Девушка, ставшая мемом, подала в суд на Fiji Water 

Рамблер 1 час назад
Фото: @kellethcuthbert
7 января в Лос-Анджелесе прошла 76-я церемония вручения премии «Золотой глобус», где были названы лучшие актеры, фильмы и режиссеры. Всеобщее внимание привлекли не только звезды, которые появлялись на красной ковровой дорожке, но и девушка-промоутер воды бренда Fiji Water. 31-летней Келли Катберт удалось попасть на фотографии на красной ковровой дорожке ко всем крупным звездам.
Некоторые комментаторы отметили, что она вполне могла получить награду за «Лучшую женскую роль второго плана», а также ее по заслугам назвали первым мемом 2019 года. После церемонии вручения Келли стала знаменитой, ее начали звать на интервью и на различные съемки.
Но похоже, на горизонте назревает скандал между Келли Катберт и брендом воды, который сделал ее знаменитой. Как стало известно, Келли судится с Fiji Water за использование своего изображения.
Сразу после завершения церемонии компания Fiji Water запустила рекламную кампанию, для которой выпустила картонную фигуру Келли в натуральную величину. Оригинальное решение понравилось всем, кроме модели, которая утверждает, что детали не были с ей согласованы и в судебном порядке требует возмещения морального ущерба.
В документах, которые Келли предоставила в суд, уточняется, что рекламная кампания началась без ее уведомления. Только позже компания Fiji Water пыталась договориться с Келли, они сделали ей щедрое предложение и даже заставили подписать поддельные документы, по которым и начали использование ее изображения.
Но Fiji Water не намерена отступать. Представитель бренда дал довольно язвительное заявление E!News и TMZ, в котором заявил: "Этот иск является легкомысленным и совершенно безосновательным".
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