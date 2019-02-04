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История Наташи Кампуш, которая 8 лет жила у маньяка 

Умная 4 часа назад
20 лет назад 10-летнюю австрийскую школьницу Наташу Кампуш похитил по дороге в школу 36-летний Вольфганг Приклопиль. Наташу искали, но безуспешно. В итоге она провела больше 8 лет фактически в бункере под землей, построенным для нее Приклопилем, прежде чем вырвалась на свободу. Наташа не замкнулась в себе и не сошла с ума от пережитого. Она стала телеведущей, написала несколько книг, издала свой дневник «3096 дней», стала героиней одноименного фильма, занялась благотворительностью и защитой прав животных. Между тем в Австрии Кампуш не перестают критиковать, обвиняя в тайной привязанности к Приклопилю, — а адаптация к жизни в социуме оказалась тяжелее заключения у безумца Приклопиля.

Девочка из подземелья

Наташа росла одиноким ребенком: ее родители развелись, каждый занялся своей жизнью. Недостаток внимания девочка привыкла «заедать». Она фантазировала о самоубийстве и представляла, как ее мать сожалеет о ее смерти. После похищения Наташи сведения о ее несчастливом детстве просочились в прессу. « [Не надо думать], что мама была очень жестким человеком, и мне было лучше в подземелье [у Приклопиля], чем с ней», — сказала потом Наташа в интервью The Guardian.
2 марта 1998 года Приклопиль схватил Наташу, шедшую в школу, затолкнул ее в белый минивен, а потом поместил в подземный бункер под своим домом. Оттуда не было слышно криков: похититель все продумал. Полиция в ходе поисков проверила более 700 белых минивенов. В том числе, и автомобиль Приклопиля. Однако он так и не вошел в число подозреваемых: в полиции прорабатывали версии причастности матери Наташи к ее исчезновению. Также предполагалось, что девочка могла стать жертвой французского маньяка Мишеля Фурнире.
Чтобы выжить и не сойти с ума, Наташе пришлось спрятаться от реальности в воображаемый мир. «Конечно, у меня теплилась надежда спастись. У меня было столько планов на жизнь, что я просто не могла сдаться», — сказала Наташа в одном из телеинтервью. Мечты о жизни на свободе — главное, что помогло ей выжить в плену.
Между тем с течением времени отношения Приклопиля и Наташи менялись. Из пленницы подземелья Наташа превратилась почти в супругу похитителя. Приклопиль стал брать ее с собой на прогулки, в магазины, на лыжные курорты. Он говорил Наташе, что вооружен и убьет каждого, к кому она посмеет обратиться за помощью. Наташа верила ему: после регулярных побоев и запугиваний сил сопротивляться, казалось, становилось все меньше. «Он действительно доверял мне. Я думаю, он хотел создать свой собственный идеальный мир с человеком, который дышал бы только ради него», — предположила Наташа в интервью The Guardian.
23 августа 2006 года ей удалось сбежать. В тот день она чистила во дворе минивен — тот самый, в котором Приклопиль отвез ее к себе 8 лет назад. Ему позвонили, и он отошёл подальше: шум пылесоса мешал разговаривать. Наташа воспользовалась этим и ускользнула в приоткрытые ворота.

Живая провокация

Приклопиль, узнав о побеге, бросился под поезд. То ли не выдержал потери, то ли боялся наказания. Говорят, известие о его смерти потрясло Наташу: она рыдала. Девушке в качестве компенсации отдали две трети дома Приклопиля. Оставшуюся часть Наташа выкупила сама. Казалось бы, теперь у нее все должно быть хорошо. Но Наташе пришлось столкнуться с новым испытанием: внешний мир не принял ее. В СМИ стали обвинять девушку в противоестественной любви к Приклопилю.
Адаптация к реальности в условиях пристального внимания прессы и критики стала задачей № 1 для Наташи. «Люди стали строить теории заговора вокруг меня, им не удалось меня полюбить… Свобода оказалась не лучше подвала [Приклопиля]. Это золотая клетка», — рассказала она BBC News.
В итоге между «большим миром» и Наташей выросла стена. «Возможно, я провоцирую много агрессии, поскольку преступление ее провоцирует… На меня легла вся тяжесть совершенного — на меня, а не на преступника, как это должно быть», — написала Наташа в в своей книге «10 лет свободы».
Однако и после разочарования в социуме Наташа нашла в себе силы выстроить жизнь не благодаря, а вопреки. Сегодня 30-летняя женщина не завсегдатай светских тусовок и не сидит в соцсетях. Она живет тихо и занимается в основном творчеством, в частности, работает над собственной коллекцией ювелирных украшений.
Главное открытие, которое Наташа совершила после освобождения из плена: люди нуждаются в «монстрах вроде Приклопиля», чтобы забыть о собственной «темной стороне». В разговоре с The Local она объяснила это так: «Им нужны фотографии ужасных подземелий, чтобы не замечать жестокость, которая на самом деле скрыта за буржуазным благополучием и всеми этими ухоженными садами и палисадниками».
Сама Наташа отказывается в мельчайших подробностях рассказывать о пережитом насилии: она не считает нужным обнажать душу полностью только для того, чтобы заставить критиков замолчать. Ее удивительная стойкость позволила ей пережить плен и общественное осуждение и служит ей своего рода охранной грамотой до сих пор.
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Люди , Видео , BBC News , The Guardian
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