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Японец вызвал эскортницу, чтобы она помогла ему с переездом 

Рамблер 39 минут назад
Фото: depositphotos.com
Житель Японии вызвал к себе домой эскортницу. К нему приехала девушка по имени Миюна, но ей пришлось выполнять совсем не ту работу, которой она обычно занимается.
Клиент попросил девушку помочь ему с переездом. На протяжении двух часов она упаковывала посуду в пупырчатую пленку и таскала коробки к грузовику. Мужчина был очень обеспокоен жилищным вопросом, а услуги интимного характера его совсем не интересовали.
Миюна не стала отказывать клиенту и выполняла все его поручения, а после визита написала пост в Twitter, где рассказала о странной ситуации. Из ответов она узнала, что тот мужчина не первый, кто вызывает девушку из эскорта, чтобы помочь с переездом. Одна из подписчиц Миюны, которая работает в сфере оказания интимных услуг, рассказала, как она тоже три часа упаковывала коробки клиента, а потом еще и убирала мусор в его доме.
Позже один из подписчиков объяснил, что услуги переезда и услуги эскорта стоят примерно одинаково. Но девушек можно попросить и убрать оставшийся беспорядок, и упаковать вещи, а грузчики только донесут коробки до машины.
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