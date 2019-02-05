Знаменитые женщины, которые ради успеха притворялись мужчинами

Москва, 5 февраля — "Вести. Экономика". На протяжении истории людям много раз приходилось выдавать себя за кого-то другого по самым разным причинам.

Но часто именно женщинам приходилось делать это, для того чтобы добиться успеха в любимом деле, так как в течение долгого времени женщины попросту не допускались ко многим занятиям, считавшимся исключительно мужским делом.

Сделать карьеру женщине и в современном мире бывает непросто.

Ниже мы расскажем о 10 женщинах, которые были вынуждены притворяться мужчинами, чтобы добиться успеха.

Рена Канокоги

Вести Экономика

Рена «Расти» Канокоги выдала себя за мужчину, чтобы участвовать в состязаниях по дзюдо. Канокоги организовала первый женский чемпионат мира по дзюдо в 1980 году в Нью-Йорке и заложила свой дом, чтобы покрыть расходы.

Она тренировала команду Олимпийских спортсменок США по дзюдо в Сеуле в 1988 году.

В 1959 году она выдала себя за мужчину в чемпионате по дзюдо штата Нью-Йорк и выиграла, но должна была вернуть свою золотую медаль после того, как один из организаторов спросил, не является ли она женщиной.

Не имея возможности соревноваться в США, в 1962 году Канокоги отправилась в Токио, чтобы практиковаться в Кодокане, став первой женщиной в главном додзе с мужчинами.

В Японии она познакомилась со своим будущим мужем, Риохеи Канокоги, имеющим черный пояс по дзюдо, карате и другим видам боя. Они вернулись в США и начали преподавать дзюдо для женщин.

Канокоги называют матерью женского дзюдо. Она скончалась в 2009 году в возрасте 74 лет.

Сестры Бронте

Вести Экономика

Сёстры Бронте: Шарлотта, Эмили и Энн — английские писательницы 1840-х — 1850-х годов. Их романы произвели сенсацию при опубликовании и впоследствии были признаны классикой английской литературы.

С раннего детства они страстно увлекались писательством и впервые напечатали свои работы за собственный счёт в 1846 году в качестве поэтов под псевдонимами Каррера, Эллиса и Эктона Беллов. Книга не привлекла внимания, было продано только два экземпляра.

Тогда сёстры вернулись к прозе, каждая из них написала в следующем году по роману. « Джейн Эйр » Шарлотты, «Грозовой перевал» Эмилии и «Агнес Грей» Энн были напечатаны в 1847 году после долгого поиска надёжного издателя.

При выходе роман «Джейн Эйр» имел почти сенсационный успех, книга продавалась огромными тиражами, на этом фоне возник интерес к остальным романам. Уже после смерти сестёр «Грозовой перевал» был признан одним из самых значимых в литературе за то время.

Жанна Д’Арк

Вести Экономика

Жанна д’Арк — национальная героиня Франции, одна из командующих французскими войсками в Столетней войне. Попав в плен к бургундцам, была передана англичанам, осуждена как еретичка и сожжена на костре. Впоследствии в 1456 году была реабилитирована и в 1920 году канонизирована — причислена католической церковью к лику святых.

Когда Жанне исполнилось 16 лет, она переоделась в юношу и отправилась к капитану города Вокулёр Роберу де Бодрикуру и объявила о своей миссии — спасти Францию от захватчиков.

Ей удалось убедить Карла VII в том, что она действительно посланница от Бога, а сам Карл станет во главе Франции. Карл решился передать в её руки командование войсками и назначил её главнокомандующим.

Весной 1430 года Жанне постоянно ставились препоны королевскими придворными. В мае Жанна приходит на помощь Компьеню, осаждённому бургундцами.

23 мая в результате предательства (был поднят мост в город, что отрезало Жанне путь для отхода) Жанна д’Арк была взята в плен бургундцами. Король Карл, который стольким был ей обязан, не сделал ничего, чтобы спасти Жанну. Вскоре за 10 000 золотых ливров бургундцы продали её англичанам.

Анна Мария Лейн

Вести Экономика

В 1776 году Анна Мария Лейн пошла добровольцем в армию. Как правило, женщины шли туда в качестве поваров или медсестер. Однако Анна Мария стала солдатом, переодевшись в мужчину.

Узнать то, что она женщина, было не так-то просто. Дело в том, что солдаты редко мылись, а спали в униформе.

При поступлении в армию смотрели прежде всего на состояние зубов и на то, чтобы на руке были все пальцы.

Поэтому претвориться мужчиной было совсем несложно.

В 1777 году Лейн была ранена, но выжила. Возможно, в это время и открылось то, что она женщина. Однако ей все же удалось остаться рядом с мужем во время войны.

Дебора Сэмпсон

Вести Экономика

Это была первая известная американская женщина, служившая в Континентальной армии и воевавшая против британских королевских войск, переодевшись в мужскую одежду.

Девятнадцатилетняя Дебора Сэмпсон, переодевшись в мужскую одежду и назвав себя Тимоти Тэйером, попыталась завербоваться в Континентальную армию, но с первого раза ей это не удалось.

Но 20 мая 1782 года, когда ей был 21 год, она все же завербовалась на три года в 4-й Массачусетский полк Континентальной армии под именем Роберт Сэртлифф.

Отсутствие бороды и усов она объяснила своей молодостью, но солдаты все равно постоянно шутили по поводу того, что ей нет необходимости бриться.

Вскоре она была ранена в ногу в бою при Территауне. Дебора сама перевязывала себе раны, чтобы никто не опознал в ней девушку, в результате ее перебитая нога срослась неправильно, и она стала немного хромать.

Потом она участвовала в боевых действиях в районе Гудзона. В одной из перестрелок она была ранена в голову, а в бою под Истчестером пуля попала ей в живот.

При этом ее половая принадлежность долгое время так и оставалась необнаруженной, пока она не заболела лихорадкой, очень распространенной тогда среди солдат. Ее поместили в больницу в Филадельфии. Там доктор Бинней понял, что она девушка, но не выдал ее.

Дебора Сэмпсон была с почестями отправлена в отставку 25 октября 1783 года приказом генерала Генри Нокса. После войны, в 1784 году, она вышла замуж за Бенджамена Ганнетта, фермера из Шэрона (штат Массачусетс). От этого брака у них родилось трое детей — Эрл, Мэри и Пейшенс.

Йоанна Жубр

Вести Экономика

Йоанна Жубр— сержант Армии Герцогства Варшавского, участница Наполеоновских войн и первая женщина-кавалер креста Virtuti Militari.

Йоанна последовала в армию за своим мужем Мацеем. Йоанна участвовала в войне Варшавского герцогства против Австрии, в галицийской кампании.

19 мая 1809 года она приняла боевое крещение, сражаясь под Замостьем: в ходе сражения она во главе группы солдат тайно прокралась в форт в окрестностях Брамы-Львовской и атаковала его стены, захватив вражескую артиллерию.

За свою храбрость она получила от герцога Юзефа Понятовскогосеребряный крест Virtuti Militari. Йоанна стала первой полячкой, удостоенной высшей воинской награды.

Приняла участие в 17 сражениях за свою жизнь.

Мария Китерия ди Жесус

Вести Экономика

Мария Китерия ди Жезус — бразильская военная деятельница, героиня войны за независимость страны. Ещё при жизни была названа «бразильской Жанной д’Арк»; в Бразилии считается покровительницей сотрудников административных служб бразильских сухопутных войск.

Переодевшись мужчиной, она вступила под фамилией Медейрос в артиллерийский полк, где пребывала две недели, пока не была обнаружена своим отцом.

Однако своим умением владеть оружием и дисциплиной она настолько удивила военных, что на её защиту встал майор Жозе Антонио да Силва Кастро, командир, который позволил Марии остаться в войсках, несмотря на протест отца, однако с условием, чтобы поверх военных штанов она надела шотландский килт.

29 октября 1822 года Мария Китерия участвовала в обороне острова Маре, а затем ещё в нескольких сражениях.

Славу ей принесло участие в битве под Питубой в феврале 1823 года, когда ей было доверено возглавить атаку на неприятельское укрепление. В этом бою она самолично взяла в плен и отконвоировала в расположение своего батальона несколько португальских солдат.

20 августа 1823 года в Рио-де-Жанейро она была награждена Императорским орденом де Крузейро и получила звание энсина (в котором и вышла в отставку) и личную благодарность от императора Бразилии за службу.

Во время аудиенции у монарха Мария попросила его написать её отцу письмо с просьбой простить её за неповиновение, что император и сделал.

Джеймс Барри

Вести Экономика

Маргарет Энн Балкли стала доктором в 1812 году и была первой женщиной, сделавшей это в Великобритании. Она переехала в Лондон, где обучалась в Королевском хирургическом колледже, и в 1813 году она была отправлена в армию в качестве полкового помощника.

Она служила при Ватерлоо, перед тем как поехать в Индию, а затем в Южную Африку, где она работала в качестве военного врача и личного хирурга губернатора, лорда Чарльза Сомерсета.

Именно во время службы в качестве врача Сомерсета появились первые слухи о половой принадлежности Барри, так как считается, что Барри и Сомерсет были любовниками, и именно здесь она родила ребенка.

В течение следующих сорока лет Барри служил хирургом в армии до выхода на пенсию и возвращения в Англию, где он умер через год. 25 июля 1865 года служанка София Бишоп занималась телом Джеймса Барри, и вдруг вскрикнула — ее хозяин был женщиной.

Джоан Роулинг

Вести Экономика

Казалось бы, времена дискриминации женщин остались далеко в прошлом, и женщинам нет нужды претворяться мужчиной, чтобы добиться успеха. Однако и в современном мире женщинам бывает выгоднее претвориться мужчиной.

В частности, именно так поступила Джоан Роулинг, известная по книгам о Гарри Поттере

Книги о Гарри Поттере получили несколько наград и были проданы в количестве более 500 миллионов экземпляров. Они стали самой продаваемой серией книг в истории и основой для серии фильмов, ставшей третьей по кассовому сбору серией фильмов в истории.

Джоан Роулинг сама утверждала сценарии фильмов, а также вошла в состав продюсеров последних двух частей.

Помимо этого Роулинг написала под псевдонимом «Роберт Гэлбрейт» криминальные романы «Зов Кукушки» (2013), «Шелкопряд» (2014), «На службе зла» (2015).

Хотя книги писательницы публикуются под псевдонимом «Дж. К. Роулинг», когда была опубликована первая книга о Гарри Поттере, её имя было просто «Джоан Роулинг».

Предвидя, что целевая аудитория мальчиков может не захотеть читать книгу, написанную женщиной, её издатели предложили ей использовать два инициала, а не своё полное имя.

Катрин Швитцер

Вести Экономика

Наибольшую известность получила в качестве первой женщины, официально пробежавшей Бостонский марафон.

Впервые Швитцер пробежала Бостонский марафон в 1967 году, ещё будучи студенткой.

Это случилось за 5 лет до того, как женщинам официально разрешили принимать в нём участие. Катрин зарегистрировалась на марафон под именем К. В. Швитцер, которое могло бы принадлежать как женщине, так и мужчине.

По заверениям Катрин, это было сделано не для того, чтобы ввести организаторов в заблуждение, она уверяет, что давно использовала подпись «К. В. Швитцер» под своими статьями в университетской газете.

Представитель организаторов марафона Джок Семпл пытался силой увести её с трассы и, по словам Швитцер, потребовал, чтобы она «вернула номер и убиралась к черту с его марафона».

Том Миллер — бойфренд Швитцер, бежавший вместе с ней — отшвырнул Семпла и не дал ему возможности помешать Катрин. Фотографии этого инцидента попали на первые страницы ведущих изданий мира.

Следствием её пробега стало то, что Любительский атлетический союз наложил полный запрет на участие женщин в мужских соревнованиях. Нарушительниц грозили навсегда лишить права соревноваться.

Швитцер, совместно с другими бегуньями, пыталась убедить членов Бостонской атлетической ассоциации открыть марафон для участия женщин. В конце концов, их усилия увенчались успехом и в 1972 году женщины получили право официально участвовать в Бостонском марафоне.