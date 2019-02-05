Россия оказалась в конце мирового рейтинга по культуре онлайн-общения

Компания Microsoft провела исследование, согласно которому жители России чаще, чем граждане других стран, оказываются жертвами буллинга в Сети. Россияне также чаще сталкиваются с онлайн-рисками: 74% против 66% в остальном мире, сообщает ТАСС

Также на основе проведенного исследования был составлен рейтинг стран по индексу цифровой культуры. Россия заняла 19 строчку и 22 в списке.

Именно россияне чаще представителей других государств сталкиваются с буллингом в интернете. 71% пользователей так или иначе страдал от оскобрлений в свой адрес или же был жертвой публикации ложного содержания (таких насчитали 18%).

Помимо этого, россияне достаточно часто сталкивались с рисками сексуального характера: 45% были жертвами навязчивого общения и неуместных предложений сексуального характера, просьбы прислать интимное фото получали 31% россиян, а 65% пользователей признались, что когда-либо получали нежелательный контент сексуального плана.