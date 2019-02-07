«Он истерично захохотал, а я чуть не потеряла сознание»

Невероятная история 36-летнего Бориса Кондрашина — врача-терапевта одной из челябинских больниц — стала настоящей сенсацией. Доктор пропагандировал здоровый образ жизни и был любим пациентами, но в его шкафах, как оказалось, хранится очень много скелетов. Причем фальшивый диплом врача и увлечение психотропными препаратами были не самыми тяжкими его прегрешениями. Он увлекался магией и общался с демонами ада; расчленил одноклассника и десять лет провел в закрытой психбольнице. В истории невероятного превращения маньяка-расчленителя в доброго доктора разбиралась «Лента.ру»

Предупреждение

Редакция «Ленты.ру» осознает, что все описанное ниже может шокировать читателей. Данный текст ни в коей мере не направлен на пропаганду насилия. Его цель — предупредить читателей о возможности подобных преступлений и уберечь их от опасности.

Челябинский барон

Борис Кондрашин родился в Челябинске в 1983 году. Его отец — красивый, видный мужчина — был врачом-психиатром, и мальчик с детства мечтал пойти по его стопам. В начальной школе Борис был самым обычным ребенком: учился на тройки и четверки, а в поведении его не было ничего особо подозрительного. Но ближе к старшим классам все изменилось: родители подростка развелись — мать ушла из семьи, а отец стал постоянно пропадать в командировках. Старшая сестра Кондрашина осталась с матерью (она продолжила семейное дело и сейчас работает врачом в Челябинске). А Борис был предоставлен самому себе в двухкомнатной квартире — и учеба постепенно отошла на второй план…

Не исключено, что в метаморфозах, которые произошли с Кондрашиным, сыграла роль профессия его отца: в квартире часто появлялись различные психотропные препараты. Употреблял ли их юноша, доподлинно неизвестно, но его поведение изменилось, в нем появился откровенный эпатаж — вот как описывает его соседка:

«Выглядел Боря всегда нестандартно. Мы часто сидели в подъезде с друзьями. Он выходил к нам в шелковом халате, с мундштуком и в серебряных печатках. Рассказывал всем, что пьет кровь, заявлял, что умеет гадать, и приглашал к себе домой. А еще предлагал таблетки "от боязни перед экзаменом". Мы с подругами никогда не пробовали, а вот парни постарше покупали у него эти чудо-средства. Я часто видела в глазок, как они приходили к нему».

Однажды соседка все же поддалась на уговоры подростка и пришла к нему на сеанс гадания. Горящие свечи и череп со следами крови испугали девушку, она захотела уйти — но «маг» не отпускал ее до последнего… Убежденность Кондрашина в своей исключительности, вероятно, усиливали и немецкие корни то ли по материнской, то ли по отцовской линии, из-за которых Борис стал именовать себя бароном фон Гинцелем. Чтобы дополнить образ, подросток стал красить виски сединой, говорить окружающим, что ему 30 лет и ходить с тросточкой. Ходили слухи, что порой он даже ставит опыты над животными. Поведение Бориса вызывало у окружающих снисходительные усмешки; никто не воспринимал эти странности всерьез. До мая 1999 года.

Сделка с демонами

В один из майских дней вся школа, где учился 16-летний Кондрашин, в то время ученик 11-го класса, готовилась к выпускному. Борис позвал к себе в гости одноклассника под выдуманным предлогом: якобы хотел угостить друга наркотиками. На деле же он ввел жертве смертельную дозу транквилизатора, который стащил из запасов отца. Но в это время раздался звонок в дверь: домой вернулся Кондрашин-старший. Борис спрятал труп за шторами и открыл родителю. Тот ненадолго зашел, а затем уехал на всю ночь. И тогда сын взялся за дело.

Ножовкой он расчленил труп приятеля и разбросал части по округе. Вскоре их начали находить прохожие, которые и забили тревогу. К делу подключилась милиция, которая быстро вышла на след расчленителя.

— Кондрашин был оперативно задержан по горячим следам и сам дал показания о совершенном преступлении, — говорит в беседе с «Лентой.ру» Александр Филатов , в 90-е годы — следователь отдела по расследованию особо важных дел прокуратуры Челябинска. — Неподалеку от дома, где он жил, нашли части тела расчлененной им жертвы. Ниже балкона Кондрашина были видны подтеки крови, по которым не составило труда вычислить квартиру, откуда она стекала. Следствие пришло к выводу, что убийство было ритуальным: потерпевшего принесли в жертву богам темных сил. Свой выбор Кондрашин сделал, так как считал, что у жертвы достаточно жизненной энергии, чтобы насытить ей демонов Бааля и Бюра.

По словам Филатова, после убийства Кондрашин не просто расчленил тело, но и совершил при этом магический обряд. Он выжал кровь из сердца в серебряную рюмку и выпил ее, после чего откусил кусок печени. Нижнюю челюсть убийца выварил в кастрюле, левую кисть руки отрубил и вместе с глазными яблоками поместил в формалин. Все это оперативники нашли у Кондрашина дома — остальные части тела он выбросил: их обнаружили на территории двора и в мусорных контейнерах. Голову жертвы найти так и не удалось.

«Никакого раскаяния у него не было»

— На допросе Кондрашин произвел впечатление вполне адекватного человека — был спокоен, вежлив, корректен, — продолжает Александр Филатов. — Он хотел достичь степени демиурга, для чего нужно было принести в жертву десять человеческих жизней. Говорил, что даже составил список жертв — правда, я сам его не видел. С первой из них он расправился и никакого раскаяния не испытывал. Кондрашин занимался магией — я считаю, серьезно занимался. При осмотре его квартиры была обнаружена оккультная литература, различные атрибуты, магические руны, которыми пользовались в древности на западе Европы, мышиные шкурки…

Сразу бросалось в глаза, что, подписывая документы, он указывал не просто свою фамилию, а добавлял приставку фон Гинцель. Это насторожило, но Кондрашин пояснил, что он — действительно дворянин и барон. Я не поленился, отправил запрос в Дворянское собрание Санкт-Петербурга — и за подписью секретаря дворянского собрания действительно пришло подтверждение, что Кондрашин урожденный барон фон Гинцель. Не знаю, чувствовал ли он себя избранным, но благородное происхождение явно тешило его самолюбие.

Отец Кондрашина работал психиатром. Поначалу его задержали, но подозрения о причастности к преступлениям сына не подтвердились. Я допрашивал его — но о каких-либо заболеваниях у своего сына он не рассказал. Позже, когда в отношении Бориса Кондрашина шло следствие, его отец умер у себя дома. Смерть была не насильственной — он захлебнулся рвотными массами.

Путевка в скорбный дом

Неадекватность того, что сотворил Кондрашин, навела следователей на мысль направить молодого человека на судебно-психиатрическую экспертизу. Поставить ему диагноз в Челябинской области не смогли — и отправили на обследование в Москву. В столице установили, что Кондрашин страдает шизофренией в форме гомицидомании (стремления к убийствам).

Процесс над молодым убийцей завершился 13 марта 2000 года. Суд установил, что в действиях Кондрашина есть признаки целого ряда преступлений — от убийства и надругательства над телом умершего до незаконного хранения психотропных и взрывчатых веществ (последние подсудимый приобрел для опытов). При этом в момент совершения преступлений молодой человек страдал хроническим психическим расстройством, а потому его следует считать невменяемым, освободить от уголовной ответственности и направить на принудительное лечение в психиатрическом стационаре.

Юрий Мартьянов / «Коммерсантъ»

Семья погибшего попыталась добиться компенсации морального ущерба на миллион рублей. Однако суд снизил эту сумму до 500 тысяч рублей, приняв во внимание материальное положение матери Кондрашина. Впрочем, и эта сумма была огромна: в то время хорошая трехкомнатная квартира в Челябинске стоила дешевле. Вещдоки по делу осужденного суд постановил уничтожить: среди них, в частности, были шприцы, парик и самодельный меч.

Так Борис Кондрашин оказался в психиатрической больнице, где провел долгие 10 лет. Лишь весной 2010 года его отпустили: консилиум счел, что пациент больше не представляет опасности для себя и для общества. По данным «Интерфакс», Кондрашин попал в группу активного диспансерного наблюдения психиатра и был поставлен на учет в Областной психоневрологической больнице №1. Он вернулся в пустую отцовскую квартиру, где когда-то совершил страшное убийство; нигде не работал и существовал на пожизненную пенсию по инвалидности в связи с хроническим заболеванием. Иногда Кондрашин общался со своей матерью. На тот момент ему было 27 лет; следующие 7 лет о нем никто ничего не слышал…

В плену навязчивых идей

Судя по всему, все эти годы бывшего пациента психбольницы не оставляла мысль продолжить дело отца и стать врачом. К этой цели Кондрашин шел постепенно, для начала, в 2017 году, став продавцом одной из аптек своего родного Ленинского района Челябинска. Среди коллег он быстро заслужил репутацию аккуратного и вежливого сотрудника, а с некоторыми из посетителей попытался завести приятельские отношения.

«Я зашел в аптеку, и фармацевт-продавец меня спросил: "Ну как сходили в поход?" Я был очень удивлен, потому что действительно несколько дней назад вернулся из похода, но этого человека точно до этого никогда не видел. Подумал, что он чей-то друг из моих знакомых. (…) Еще (…) он спрашивал меня о моей семье, высказывая такие подробности, которых я ему не сообщал точно. Например, он откуда-то знал, что я живу вдвоем со своей матерью, и у меня есть сестра. Я до сих пор пытаюсь разобраться, как он мог это узнать», — вспоминает один из тех, кого обслуживал Кондрашин.

В сентябре 2018 года Борис уволился из аптеки. Судя по всему, он озаботился получением документов, которые позволили бы ему исполнить детскую мечту — стать настоящим врачом. Впрочем, Кондрашин не захотел связываться с долгим и сложным обучением на врача в вузе, а попросту… купил диплом. На одном из медицинских сайтов в сети до сих пор можно найти эти поддельные документы, которые лжедоктор опубликовал для привлечения клиентов. Среди них — сертификат специалиста, якобы выданный Южно-Уральским государственным медицинским университетом 27 июня 2016 года. Документ гласит, что Кондрашин «допущен к осуществлению медицинской или фармакологической деятельности по специальности психиатрия, наркология».

Второй документ — удостоверение о повышении квалификации, выданное 3 сентября 2018 года ООО Межрегиональный центр «Непрерывное профессиональное образование». Согласно ему, Кондрашин обучился экспертизе временной нетрудоспособности. Одновременно с покупкой дипломов он очень активно вел соцсети — причем нередко под фамилией Гинцель, отсылающей к его темному прошлому. Статус Кондрашина на одной из страниц, написанный арабской вязью, гласит: «Если вы хотите узнать кого-то, не слушайте, что другие говорят о вас, но слушайте, что они говорят о других».

Шизофреник в белом халате

Как сообщили «Ленте.ру» в региональном управлении Следственного комитета России (СКР), в ноябре 2018 года Кондрашин предоставил поддельный диплом и устроился на работу в лечебное учреждение на должность врача-терапевта. Речь шла о городской клинической больнице (ГКБ) №11 в том же Ленинском районе, где жил лжедоктор. На больничное руководство Кондрашин произвел хорошее впечатление.

— Он пришел к нам (…) с дипломом о высшем образовании и сертификатом о прохождении учебы по терапии. С виду документы были настоящие. Мы взяли его на испытательный срок врачом-терапевтом, — рассказал главврач ГКБ №11 Николай Слободенюк.

По словам начальницы городского управления здравоохранения Челябинска Натальи Горловой, Кондрашов предоставил полный пакет документов: паспорт, СНИЛС, справку об отсутствии судимостей, документы об образовании… Не хватило только трудовой книжки: ее Кондрашов якобы потерял, а потому ему завели новую.

РНМОТ

Борис Кондрашин

Для начала его отправили работать в Центр здоровья — заниматься профилактикой и пропагандой здорового образа жизни. К своей работе Кондрашин подошел весьма ответственно: он завел виртуальный кабинет, где вопросы ему мог задать любой желающий.

«Здравствуйте. К вам можно записаться на очный прием по вопросу решения проблемы — зависимости от табака курения? Занимаетесь ли вы лечением таких проблем? Где и как это можно сделать в Челябинске?» — написал ему один из потенциальных пациентов (авторская орфография сохранена).

«Здравствуйте. Да, можно, обращайтесь в регистратуру (поликлиники) 2 — областной больницы (Гагарина, 18). Там вас проинформируют о времени приема и где он будет проходить + сопутствующая информация. Всего наилучшего», — ответил ему Кондрашин.

Борясь с курением, алкоголизмом и пропагандируя правильное питание, лжедоктор немало времени уделял продвижению себя в интернете. На сайте Российского научного медицинского общества терапевтов Кондрашин до сих пор указан как действующий член. Любопытно, что свою медицинскую «карьеру» лжедоктор начал 28 ноября, а 31 ноября его последний раз перед арестом посетил на дому лечащий врач-психиатр, отметив, что у пациента все хорошо.

Страшная правда

О том, что было дальше, существует несколько версий. По одной из них, на медицинском форуме Кондрашина опознал врач-психиатр, который в свое время наблюдал Бориса в психиатрической больнице. Он забил тревогу и обратился в правоохранительные органы . По другой — на прием к лжедоктору пришла бывшая одноклассница Кондрашина, которая была в его списке 10 потенциальных жертв. «Я проходила медкомиссию и увидела его. Когда он убил Илью в 2000 году, у него нашли список из десяти имен. Мое было вторым. При виде меня он истерично захохотал, а я чуть не потеряла сознание», — рассказывала женщина. После этого в больнице забили тревогу, и обман Кондрашина был раскрыт.

Наконец, по третьей версии документы лжедоктора решил отправить на проверку главврач. Со временем Кондрашина собирались допустить к работе с психотропными веществами, и проверку ему пришлось бы проходить в обязательном порядке. Как бы там ни было, но вскоре в ГКБ №11 узнали, что новый терапевт устроился к ним по поддельным документам. Кондрашина уволили, а информацию о нем передали в правоохранительные органы. Когда оперативники пришли к лжедоктору домой, у него нашлись и другие поддельные дипломы помимо медицинских, а также 200 граммов марихуаны. Этого с лихвой хватило для возбуждения уголовных дел по части 2 статьи 228 («Хранение наркотических средств») и части 3 статьи 327 («Использование заведомо подложного документа») УК РФ.

36-летний Борис Кондрашин был задержан 14 января, а 26 января Ленинский районный суд Челябинска постановил заключить его под стражу на два месяца. По словам начальницы горуправления здравоохранения Челябинска Натальи Горловой, теперь медикам предстоит проверить всех пациентов Кондрашина, чтобы понять, не нанес ли он им какой-либо вред. Хотя, по некоторым данным, пациенты любили своего лжедоктора и оставляли ему хвалебные отзывы… «Думаю, данная ситуация, безусловно, послужит для всех уроком, и будет самое пристальное внимание к тем документам, которые предоставляют люди при устройстве на работу», — отметила Горлова.

«Почему люди должны жить взаперти сумасшедших домов?»

— Произошедшее я бы разделил на две независимые друг от друга части: частную историю болезни «доктора» Кондрашина и общую ситуацию, сложившуюся в отечественной медицине, — рассказал в беседе с «Лентой.ру» психиатр, кандидат медицинских наук Петр Каменченко. — С Кондрашиным все более-менее понятно. В возрасте 16 лет он, по всей видимости, перенес острый приступ параноидной шизофрении, убив по бредовым мотивам человека. Психиатрическая экспертиза признала его невменяемым, и 16-летний школьник был отправлен на принудительное лечение в спецбольницу, где и находился следующие десять лет.

Если бы в то время Кондрашин был признан вменяемым, то вряд ли получил бы срок больше десяти лет, учитывая его возраст на момент совершения преступления. По правилам «принудки» первое освидетельствование он должен был пройти через полгода и затем представать перед врачебной комиссией каждый следующий год. Из практики известно, что даже в том случае, если у больного наступает стойкая ремиссия, при наличии в анамнезе столь серьезного преступления быстро его не выпишут. Тем более, что за нашего героя «похлопотать» было некому.

Что же касается заболевания, то шизофрения, в особенности приступообразная форма, лечится и достаточно неплохо. При длительной ремиссии — пять и более лет — людей могут снять с психиатрического учета, и формально они считаются здоровыми.

С «принудки» Кондрашин вышел через десять лет. Были ли у него за это время другие психотические эпизоды и насколько интенсивно его лечили, мы не знаем. Но если врачебная комиссия решила его отпустить, значит его психическое состояние не вызывало у специалистов опасений. Как говорится, на свободу с чистой совестью. При этом диагноз заболевания ему никто не снимал, более того, сразу после выписки Кондрашин был поставлен на активное диспансерное наблюдение (АДН).

Еще в больнице Кондрашин должен был получить вторую группу инвалидности по основному заболеванию и крохотную пенсию. В итоге общество получило одинокого человека 28 лет, половину разумной жизни проведшего в сумасшедшем доме.

В Англии и США, где мне довелось работать, специально для таких случаев предусмотрены специально подготовленные социальные работники, которые помогают человеку адаптироваться к самостоятельной жизни. Они работают в одной команде с психиатром, юристом и опекунами больного. Все вопросы решаются ими совместно (case study), что помогает избежать любых злоупотреблений. Социальный работник следит за состоянием своего клиента, его образом жизни, финансами, кругом общения и так далее.

Активную помощь в реабилитации оказывают комьюнити — по сути, это соседи и знакомые пациента. Кто-то берет его на прогулку в свободное время, кто-то учит готовить, идет с ним в кино или обучает ремеслу. И это действительно происходит. По крайней мере, именно так был организован патронаж пациентов, выписанных из психиатрических больниц в Южном Кенте (Великобритания), где я около месяца наблюдал за работой социальной службы еще в конце 1990-х годов.

В то время по всей Великобритании активно сокращалось число психиатрических коек, закрывались больницы, а «хроники», годами жившие в их стенах, отправлялись по домам. Кстати, жилье, пособие, бесплатное лечение и социальную помощь им предоставляло государство. Если оставить в стороне экономику, то идея звучала так: «Если мы боремся за то, чтобы животных из зоопарков вернуть в их естественную среду, то почему люди должны годами жить взаперти сумасшедших домов?»

Безусловно, такая организация работы существенно облегчала адаптацию выписанных из больниц пациентов. Но была и другая задача. За счет социальных работников был создан надежный буфер между успешной и благополучной частью общества и группами риска. Можно ведь жить на Рублевке, возить детей в частную школу, иметь дорогой автомобиль, но это не убережет владельца всех благ от обиженного психа с гвоздем, голодного наркомана или педофила.

Кстати, зарплата у социальных работников в Европе не самая высокая, поэтому люди идут в эту профессию, скорее, по призванию. Так, в Англии среди знакомых мне социальных работников было много людей, имевших в прошлом какие-то собственные проблемы, а также бывших хиппи.

В России за пациентами, выписанными из психиатрической больницы, формально приглядывает диспансер, куда они должны приходить самостоятельно, по мере необходимости. АДН состоит в том, чтобы видеть пациента примерно раз в месяц и выписывать ему какие-то лекарства, за приемом которых больной должен следить сам. Фактически же человек предоставлен себе сам — и часто остается совершенно беспомощным.

Крохотная пенсия отправляет его за черту бедности, у него могут отжать квартиру, что происходит сплошь и рядом, его беззащитностью пользуются чиновники, полиция, криминальные и асоциальные личности. Большинство бомжей — это бывшие пациенты психиатрических и наркологических больниц, которым никто вовремя не помог.

Мы не знаем, чем занимался Кондрашин с 2010 года, когда его выписали из спецбольницы, и до 2017 года, когда устроился в аптеку. По большому счету, никому до этого не было дела. А вот терапевт-маньяк сразу же стал всем интересен.

Безусловно, подделка документов — дело незаконное. Но сколько в той же Москве работает медицинских «специалистов» с дипломами, купленными за деньги. Разве секрет, что хозяин нескольких арбузных куч может легко купить у себя на родине диплом об окончании медицинского вуза для своих любимых детей. Среди столичных медиков бытует даже поговорка: «Что вы от доктора хотите, у него диплом из Махачкалы».

И еще. Вас не насторожило, что профпригодность самозванца, нигде не учившегося медицине, не вызвала сомнений ни у его начальства, ни у коллег, ни у пациентов? А ведь это весьма красноречиво говорит об уровне современной отечественной медицины.