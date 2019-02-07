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Студент пришел на пару в костюме кота и получил пожизненный зачет 

Рамблер 18 часов назад
Студент Уральского государственного архитектурного университета (УГАУ) пришел на пару в костюме рыжего кота Гарфилда, чтобы удивить педагога. Дело в том, что его преподавательница Надежда Саввична очень любит этих домашних животных и не может перед ними устоять.
По словам учеников, к педагогу по праву студенты часто приходят с атрибутикой, где изображены кошки, но в ростовом костюме появились впервые.
Ситуация вызвала бурную реакцию у студентов. Судя по видео, Надежда Саввична растрогалась, начала гладить и хвалить своего студента. А еще она обещала ему пожизненный зачет.
Видео было снято в мае, но его распространили только сейчас. Выполнила ли преподавательница свое обещание, неизвестно.
Люди , Видео
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