Студент пришел на пару в костюме кота и получил пожизненный зачет

Студент Уральского государственного архитектурного университета (УГАУ) пришел на пару в костюме рыжего кота Гарфилда, чтобы удивить педагога. Дело в том, что его преподавательница Надежда Саввична очень любит этих домашних животных и не может перед ними устоять.

По словам учеников, к педагогу по праву студенты часто приходят с атрибутикой, где изображены кошки, но в ростовом костюме появились впервые.

Ситуация вызвала бурную реакцию у студентов. Судя по видео, Надежда Саввична растрогалась, начала гладить и хвалить своего студента. А еще она обещала ему пожизненный зачет.

Видео было снято в мае, но его распространили только сейчас. Выполнила ли преподавательница свое обещание, неизвестно.