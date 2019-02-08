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Самые богатые женщины в мире 

Рамблер 18 минут назад
Фото: globallookpress.com
Эти женщины могут составить конкуренцию любому мужчине, ведь они лидируют в списке Forbes из года в год и считаются самыми богатыми в мире.

Элис Уолтон

wikipedia.org
Элис — дочь основателя сети магазинов Walmart. Ее состояние насчитывает около 46 миллиардов долларов. Сейчас Элис 69 лет, и она находится в разводе. В отличие от своих братьев Роберта и Джима она далека от предпринимательства: ей больше по вкусу коллекционирование картин. В 2011 году она открыла Музей американского искусства в Бентонвиле.

Жаклин Марс

wikipedia.org
78-летней Жаклин Марс принадлежит треть всем известной компании Mars, основателем которой был дедушка Жаклин. Сейчас Mars принадлежат такие бренды, как M&M’s, Milky Way, Mars, Skittles, Snickers, Twix, Bounty, Uncle Ben’s, а также Whiskas и Pedigree. В 1982 году Жаклин Марс стала отвечать за запуск и маркетинг новой продукции, но в 2001 ушла на пенсию.

Лорен Пауэлл Джобс

wikipedia.org
После смерти Стива Джобса, Лорен унаследовала Apple и его акции в Disney. Благодаря этому она стала самым крупным акционером студии, производящей мультики. 55-летняя Лорен основала нескольких образовательных программ в США — Emerson Collective и College Track.

Шарлен де Карвальо-Хейнекен

wikipedia.org
Шарлен принадлежит около 23% акции компании Heineken. Она является правнучкой основателя пивоварни — Герарда Адриана Хейнекен. Сейчас ее муж Майкл входит в совет директоров Heineken, но компанией управляет не кто-то из родственников основателя, а Жан-Франсуа ван Боксмеер.
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Люди , Стив Джобс , Walt Disney , Wal-Mart Stores , Apple , Forbes
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