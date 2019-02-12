Редкие и необычные аномалии человеческого организма

Нам кажется, что мы все понимаем в окружающем нас мире. Но человеческое тело — все еще одна из самых таинственных загадок.

Мужчина, который не чувствует холода

Голландец Вим Хоф абсолютно невосприимчив к холоду. Даже экстремально низкие температуры не причиняют вреда его организму. Поэтому мужчина успел поставить уже 9 мировых рекордов — например, он проплыл 60 метров за минуту подо льдом в ледяной воде, покорил Монблан в шортах, пробежал половину марафонской дистанции босиком по снегу, а также просидел больше часа в емкости со льдом. Долгое время мужчина утверждал, что способность врожденная, однако потом сознался, что его секрет в долгих тренировках.

Люди, которые не управляют своим телом ("Синдром чужой руки")

Из-за этого психоневрологического расстройства одна или обе руки больного действуют сами по себе. Так, человек не способен управлять своими частями тела, что приводит к самым разнообразным последствиям.

Ребенок, который не спит

Мы спим около трети своей жизни. Если человек не спит хотя бы неделю, в его организме начинаются процессы, которые могут привести к летальному исходу.

Ретт — обычный на вид семилетний мальчик, который не спит с самого своего рождения. Лучшие доктора мира не могут объяснить этот феномен, при этом мальчик абсолютно здоров и активен как днем, так и ночью. При таких условиях обычный человек не продержался бы и двух недель. Недавно ученые выяснили, что дело в том, что у ребенка смещение мозжечка и продолговатого мозга, в результате чего не работает отдел мозга, отвечающий за сон.

Постоянно икающий мужчина

В возрасте 25 лет на Криса Сандса, успешного молодого музыканта, напала икота. Она длилась около недели и вскоре прекратилась. Ничего не предвещало беды. Однако в следующем году икота вернулась, чтобы остаться уже навсегда. Сегодня молодой человек икает каждые две секунды не переставая. Врачи говорят, что дело в нарушении работы желудочного клапана.

Акцент иностранца

Страдающие от этого синдрома говорят на своем родном языке с иностранным акцентом. Подобные нарушения обычно возникают вследствие черепно-мозговых травм, инфаркта или инсульта и не поддаются лечению.