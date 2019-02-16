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Загадочные исчезновения людей, которые не могут объяснить 

Рамблер 7 часов назад
Фото: Кадр из фильма «Девушка с татуировкой дракона»
Когда про человека говорят, что он пропал без вести, это означает, что неизвестно, куда он исчез и где находится. Никто не знает, жив ли он, или умер, а обстоятельства его исчезновения окутаны тайнами. Иногда люди буквально растворяются в воздухе и их исчезновение логически объяснить практически невозможно.

Гарольд Холт

В 1967 году исчез без следа премьер-министр Австралии Гарольд Холт. Он отправился купаться в Шевиот Бич и домой не вернулся. Выдвигались две версии: сторонники первой были убеждены, что Холт утонул, другие же считали, что премьер-министра устранили из-за того, что он поддержал участие США в Войне с Вьетнамом. Обе версии Гарольда Холта так и не нашли.

Бенджамин Батхерст

Историю исчезновения другого дипломата можно назвать мистической. Бенджамин Батхерст в 1809 году, по словам его компаньона, буквально растворился в воздухе. Мужчины возвращались из Гамбурга и остановились на отдых в гостинице Перельберга. После обеда дипломаты вместе шли к экипажу, в котором им предстояло продолжить путь. Батхерст решил обойти повозку спереди и просто исчез. Объяснить его исчезновение так никому и не удалось.

Джеймс Тетфорт

Не менее удивительным выглядит и исчезновение бывшего военнослужащего Джеймса Тетфорта. В декабре 1949 года он возвращался домой в автобусе, переполненном людьми. Во время поездки Джеймс задремал на своем сиденье, где его в последний раз и видели другие пассажиры. На конечной остановке обнаружилось, что Тетфорта в автобусе нет. При этом водитель утверждал, что остановок нигде не делал. Все вещи бывшего военнослужащего остались в багажном отсеке автобуса. Самого же Тетфорта больше никто никогда не видел.

Оуэн Парфитт

Этот случай произошел в XVIII веке и стал одним из самых загадочных случаев исчезновения людей. Мужчина по имени Оуэн Парфит был парализован и прикован к инвалидному креслу. Единственным его развлечением было, сидя на веранде своего дома, наблюдать за людьми. В один из таких дней Оуэн просто исчез. Этот случай до сих пор не раскрыт.

Команда «Марии Селесты»

Один из самых известных и таинственных случаев исчезновения даже не одного человека, а целого экипажа судна, причем в открытом море. Пустой корабль был обнаружен в 1872 году, все вещи на нем остались нетронутыми. Куда исчезли люди, остается загадкой и по сей день.
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