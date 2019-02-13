Жители Краснодара были удивлены, когда один из городских трамваев стал бесплатным на один день. Иван Калугин, решив сделать горожан немного счастливее, арендовал трамвай, проезд на нем был бесплатным целый день — с полседьмого утра до полуночи. Такая авантюра обошлась ему в 50 тысяч рублей.
Когда Иван впервые донес свое предложение до трамвайно-троллейбусного управления, его работники быстро пошли ему навстречу. Однако у них было одно требование — расклеить по салону листовки, которые бы извещали граждан о том, что проезд бесплатный.
Сам Иван говорит, что пассажиры трамвая были крайне взволнованы происходящим и не верили, что за проезд действительно не нужно платить.
В то же время действия мужчины подверглись критике, так как на листовках, расклеенных в салоне трамвая, стоял логотип компании Ивана и ссылка на его Инстаграм. Так, некоторые посчитали этот «жест доброй воли» всего лишь удачной пиар-кампанией.