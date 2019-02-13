Мужчина арендовал трамвай, чтобы бесплатно катать людей

Жители Краснодара были удивлены, когда один из городских трамваев стал бесплатным на один день. Иван Калугин, решив сделать горожан немного счастливее, арендовал трамвай, проезд на нем был бесплатным целый день — с полседьмого утра до полуночи. Такая авантюра обошлась ему в 50 тысяч рублей.

Когда Иван впервые донес свое предложение до трамвайно-троллейбусного управления, его работники быстро пошли ему навстречу. Однако у них было одно требование — расклеить по салону листовки, которые бы извещали граждан о том, что проезд бесплатный.

Сам Иван говорит, что пассажиры трамвая были крайне взволнованы происходящим и не верили, что за проезд действительно не нужно платить.

В то же время действия мужчины подверглись критике, так как на листовках, расклеенных в салоне трамвая, стоял логотип компании Ивана и ссылка на его Инстаграм. Так, некоторые посчитали этот «жест доброй воли» всего лишь удачной пиар-кампанией.