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Российских подводников и космонавтов научат телепатии 

News.ru + ещё 1 9 часов назад
Фото: «Люди Икс: Первый класс/20th Century Fox»
Российские учёные создают нейротехнологию, которая позволит людям использовать невербальное общение в экстремальных ситуациях. Речь идёт о работе в скафандрах в космосе или под водой, заявил руководитель лаборатории нейрофизиологии и нейрокомпьютерных интерфейсов на базе биологического факультета МГУ Александр Каплан.
По его слома, лаборатория создаёт технологию связи «мозг-компьютер». Она, фактически, даст космонавтам, подводникам и тем, кто работает на сложных строительных объектах и в агрессивных средах, возможность общаться телепатически, передавая свои мысли в компьютер, который будет ретранслировать сообщения адресату.
Данная система используется в проектах «Скафандр» и «Каска». Разработку планируется представить в ближайшие два года, а через пять лет ожидается полноценная реализация идеи.
Одновременно с этим специалисты работают над гибридными нейроинтерфейсами, которые регистрируют не только активность мозга, но и мышц и движения глаз. Это позволит создать новую эргономику в системах «человек-машина», сделать компьютеры «чувствительными» к намерениям человека. Технологию можно будет использовать для управления компьютером взглядом и силой мысли, передаёт РИА Новости.
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Люди , Александр Каплан , МГУ , РИА Новости
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