Российских подводников и космонавтов научат телепатии

Александр Каплан. Российские учёные создают нейротехнологию, которая позволит людям использовать невербальное общение в экстремальных ситуациях. Речь идёт о работе в скафандрах в космосе или под водой, заявил руководитель лаборатории нейрофизиологии и нейрокомпьютерных интерфейсов на базе биологического факультета МГУ

По его слома, лаборатория создаёт технологию связи «мозг-компьютер». Она, фактически, даст космонавтам, подводникам и тем, кто работает на сложных строительных объектах и в агрессивных средах, возможность общаться телепатически, передавая свои мысли в компьютер, который будет ретранслировать сообщения адресату.

Данная система используется в проектах «Скафандр» и «Каска». Разработку планируется представить в ближайшие два года, а через пять лет ожидается полноценная реализация идеи.