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Почему рождаются люди без отпечатков пальцев 

Рамблер 9 часов назад
Фото: researchgate.net
До сих пор не определена точная функция узоров на кончиках пальцев. Одни ученые склоняются к тому, что так улучшается сцепление пальцев с различными предметами, другие уверены в том, что они увеличивают чувствительность при прикосновении.
11 лет назад дерматолог Питер Итин столкнулся с уникальным случаем — среди его пациентов была одна женщина, у которой отсутствовали отпечатки пальцев, подушечки были абсолютно гладкие. В медицине уже встречались подобные случаи, но они считались проявлением редкого генетического отклонения.
После ряда исследований над пациенткой удалось выяснить, что у нее присутствовала мутация в гене SMARCAD1, которая не позволила сформироваться отпечаткам на эмбриональной стадии. Оказалось, что не только у нее, но и у других членов семьи этой девушки также отсутствовали отпечатки пальцев. Позже эта генетическая мутация была назвала адерматоглифией. Кстати, за последние 8 лет удалось найти еще 4 такие же уникальные семьи.
У людей с подобной мутацией нет проблем со здоровьем, у них могут лишь возникнуть трудности при оформлении виз и других документов, в которых необходимы отпечатки пальцев.
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