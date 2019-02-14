Появилось видео с самым высоким человеком в мире

Появилось видео с самым высоким человеком в истории

22 февраля 1918 года в американской семье Уодлоу родился первенец — мальчик Роберт, которому суждено было стать самым высоким человеком в истории согласно Книге рекордов Гиннесса. Причем до 4 лет ребенок был обычного роста.

Необычно высокий рост был вызван опухолью гипофиза и акромегалией. К 5 годам мальчику уже требовалась одежда как для 17-летнего, поскольку он вырос до 163 сантиметров. Три года спустя он обогнал по росту своего отца, достиг отметки 187 сантиметров и весил 90 килограммов.

Недавно в сети появилось видео, где можно увидеть Роберта Уодлоу.

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Роберт был во всех смыслах особенным ребенком, но родители изо всех сил старались сделать его жизнь настолько нормальной, насколько возможно. Чтобы мальчик ходил в школу, ему сделали отдельную парту. Как старший сын в семье, он играл с младшими братьями и сестрами. Когда в возрасте 13 лет Роберт стал самым высоким бойскаутом в мире, ему пришлось шить по заказу форму, палатку и спальный мешок.

bigpikcha

Его родители были среднего роста, как и его младшие братья и сестры.

bigpikcha

В 1936 году мальчика заметили владельцы передвижного цирка братьев Ринглинг и пригласили в труппу. Роберт привлекал огромную толпу зрителей и стал местной знаменитостью.

В 1938 году с Уодлоу связалась национальная обувная компания и предложила ему работу. Роберт согласился и отправился с ними в промотур, рекламируя их бренд. Обувь размера 37AA ему делали бесплатно.

Когда Роберт не путешествовал по работе, он вел тихую и размеренную жизнь. Его друзья и семья отзывались о нем как о человеке вежливом, мягкого и кроткого нрава.

Уодлоу любил играть на гитаре и увлекался фотографией.

bigpikcha

Жизнь гиганта была не только увлекательной, но и трудной. Дома, общественные места и элементарные бытовые предметы не были рассчитаны на человека такого роста и веса.

В возрасте 18 лет «добрый великан», как его прозвали, побил мировой рекорд самого высокого человека в мире с ростом 2 метра 53 сантиметра. Необычайно высокий рост сопровождался слабостью и отсутствием чувствительности в ногах, из-за чего со временем Роберту понадобились костыли. В 1940 году один из костылей натер Уодлоу ногу, что привело к воспалению, и 15 июля 1940 года Роберт скончался в возрасте 22 лет от сепсиса.

bigpikcha

Перед смертью врачи измерили его рост — 2 метра 72 сантиметра. Последние слова Роберта Уодлоу были о праздновании золотой свадьбы бабушки и дедушки: «Врачи говорят, что я не попаду домой к юбилею».