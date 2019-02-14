Как живет женщина с редкой аномалией

Писательница из шотландского города Глазго по имени Джули Макдоуолл с рождения наделена уникальной особенностью: женщина ощущает на вкус имена.

Такая способность появилась у Джули благодаря синестезии, нейрологического феномена, при котором люди особым образом воспринимают окружающий мир. Для некоторых из них музыка окрашена в различные цвета, другие чувствуют запах оттенков. Шотландке же достался дар ощущать во рту вкус, когда она слышит или произносит чье-то имя.

О своей особенности Джули рассказала подписчикам в социальных сетях и предложила им узнать, каковы на вкус их имена. Разумеется, пользователи Сети не отказались воспользоваться таким предложением. Правда, некоторым пришлось испытать разочарование, узнав, на что похоже то или иное имя.

Обладательницы имени Люси, наверняка порадовались, что это имя на вкус как жевательный мармелад, пользователям с именем Сэм тоже повезло, его Джули назвала консервированным тунцом.

А вот имена Питер и Ник, например, вовсе не так приятны. Первое имя, по словам Джули, напоминает вкус сырой картошки, а Ник — печенья, которое окунули в уксус.

Кстати, имена не всегда имеют вкус съедобных предметов. Так, например, имя Мэдисон Джули воспринимает как ушную серу с шоколадом, свое собственное имя для ее — слезящееся глазное яблоко.

Многие пользователи признаются, что были бы не прочь обладать той же способностью, которую имеет Джули, считая это забавным. Другие же полагают, что с такой особенностью жить всю жизнь вовсе не так просто, как кажется.

Сама же Макдоуолл признается, то к своему «дару» давно привыкла, и он не доставляет ей никаких неудобств.