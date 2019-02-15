Загадочный народ уру, проживающий на плавучих островах

Индейский народ уру проживает в Боливии и Перу на плавучих тростниковых островах озера Титикака и прилегающих к нему территориях. История переселения уру на воды этого таинственного озера связана с могущественной империей инков.

Пока воинственные инки продвигались вглубь Анд, уру "спрятались" на огромном озере Титикака, чтобы их не поработили. Опасаясь выходить на сушу, они соорудили из камыша крошечные островки, которые со временем превратились в большие плавучие деревни.

Возможно, инки так никогда бы и не обнаружили острова уру. Но однажды соседнее племя аймару решило скрыться от инков, уплыв в заросли Титикаки. Во время поисков аймару инки обнаружили плавучие острова и обложили уру данью. Долгое время "люди озера" кормили инков маисом (одна миска с каждой семьи). Так продолжалось до тех пор, пока испанские конкистадоры не уничтожили инков. Могущественная империя пала, племена уру снова стали свободными, но уклад их жизни так и остался прежним.

Удивительно, но и сегодня уру продолжают сооружать свои острова из тростника Тоторо. Несмотря на то, что некоторая часть населения проживает на суше, эта традиция остается важной частью культуры народа. Не только сам остров состоит из упругого тростника. Хижины для жилья, начальные школы, церкви, сторожевые башни и даже мебель — для всего этого уру используют Тоторо.

Кроме того, из этого тростника индейцы изготавливают знаменитые лодки в форме полумесяца, которые служат главным средством сообщения с большой землей и между островами.

Плавучие острова называются так условно, потому что на самом деле они не передвигаются постоянно. При строительстве остров с помощью крепких канатов прикрепляют к тростнику или огромному камню под водой. Перемещают остров только в крайних случаях, например, когда падает уровень воды и есть угроза, что остров дном окажется на иле и начнет гнить.

Кстати, острова гниют в любом случае, особенно их нижняя часть, поэтому жителям приходится регулярно проверять толщину и увеличивать ее в тех местах, где "суша" испортилась и начала отслаиваться.

Известно, что плавучих островов уру больше 40. "Люди озера" живут рыболовством, охотой на птиц, разводят кур и уток для еды и обмена с материковыми индейцами на кукурузу и картофель.