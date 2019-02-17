На каком тайном языке разговаривали первые воры в законе

За тысячелетия проживания в странах рассеяния евреи усвоили языки окружающих народов, порой меняя их для своих нужд — так появились, например, идиш и ладино (язык сефардов). Однако есть и обратные примеры. Например, еврейский по происхождению тайный язык хохумлойшен (другие названия — «лошен хохма» или «кохемер хохма»). Попав в Восточную Европу, это наречие стало языком организованной преступности.

История языка

Хохумлойшен появился в иудейской диаспоре на территории средневековой Германии. Евреи на Рейне появились ещё в эпоху Римской империи, а с X века можно говорить об их документально зафиксированном присутствии в таких крупных центрах торговли, как Кёльн, Трир, Майнц. О происхождении языка можно судить по его названию. «Хахам» по-древневрейски означает «мудрость», а «лашон» — язык. Это словосочетание употребляется в Вавилонском Талмуде, где есть сюжет о мудреце рабби Йоси, который говорил на «языке мудрости», выступая в суде. Присутствующие услышали из его уст требование дать ему быка, однако, как объясняют комментаторы, на самом деле учитель закона попросил у суда шпината с горчицей, однако сделал этот так, что егоникто не понял. Предполагается, что на таком «тайном языке» поначалу разговаривали только раввины. Помимо ивритских заимствований в хохумлойшене есть слова из древнеарамейского языка, на котором говорили в Палестине во времена Иисуса Христа

Распространение

Со временем хохумлойшен в Германии стал жаргоном социальных низов — воров, бродяг и нищих. Это произошло из-за ухудшения социального положения немецких евреев, которые уже с XII-XIII века сталкиваются с большими трудностями. Их изгоняли из купеческих гильдий и ремесленных цехов, случались и погромы, после которых многие вынуждены были покидать свои дома и скитаться. У евреев жаргон переняли этнические немцы. Хохумлойшен стал основой немецкого воровского арго.

Для большинства немцев этимология еврейских слов была непонятна, поэтому преступники могли открыто обмениваться информацией на «мошенническом языке», не беспокоясь, что их поймут окружающие. Однако на арго разговаривали и вполне законопослушные странствующие ремесленники, а также устроители ярмарочных развлечений. Со временем его усвоили солдаты, а затем и студенты.

В 1515 году в швейцарском Базеле вышел первый словарь хохумлойшена — «Книга бродяг», включавшая объяснение жаргона бездомных. Почти половина слов имела арамейские и ивритские корни, но они порой до неузнаваемости изменяли значение или произношение. Например, в Талмуде слово maremokum означало указатель на фрагмент текста. Воры же называли так ложное или сфабрикованное алиби. Развиваясь, хохумлойшен стал источником арготических германских социолектов — Gaunersprache или Rotwelsch. Некоторые идиомы вошли и в литературный немецкий язык.

Хохумлойшен и русская «блатная феня»

Но причем же здесь «воры в законе» — сугубо российская криминальная субкультура? Дело в том, что на русскую «блатную феню» существенно повлиял язык еврейской Одессы с её развитой уголовной средой. Здесь жили такие «патриархи» организованной преступности, как Мишка Япончик (Мойше-Яков Ви́нницкий) и Сонька Золотая Ручка (Софья Блювштейн). Кроме того, хохумлойшен понимали некоторые этнические немцы, которых в России и на Украине также было немало. Таким образом, у немецких преступников было полное взаимопонимание с носителями идиша.

Русским по происхождению ворам приходилось учить немецко-еврейских жаргон вслед за лидерами преступного мира. Например, отечественные блатные до сих пору употребляют такое слово, как «ксива» («письмо» или «фальшивый документ», происходит от древнееврейского «катав», в переводе — «письмо, писать»). На негативную кличку милиционера «мусор» повлияло еврейское слово «мосер», означавшее предателя. «Малина», где собирались воры — это ивритское слово «малон» (гостиница, ночлег). Объем и характер заимствований из идиша и хохумлойшена показывают степень влияния этнических меньшинств в российской уголовной субкультуре.