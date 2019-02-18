Какие привычки жителей Сибири могут шокировать других россиян

В 2018 году по решению президента Владимира Путина территория Сибирского федерального округа уменьшилась на два субъекта федерации. Бурятию и Забайкальский край передали Дальнему Востоку. Впрочем, это не значит, что в России стало меньше сибиряков. Так себя называют не только те, кто географически живёт в СФО и соседних федеральных округах, но и те, кто давно перебрался в европейскую часть России. Сибиряк — это особое состояние души, которое порой принимает необычные для окружающих формы. Какие же привычки жителей Сибири могут удивить, а порой и шокировать других россиян?

Закалка

Суровый климат Сибири давно стал притчей во языцех. Здесь, как правило, жаркое лето, но очень холодная зима. Не редкость и капризы природы, например, снег летом. Чтобы продемонстрировать свою морозоустойчивость, сибиряки не бояться раздеваться догола даже в лютые холода. Некоторое время назад много шума в Сети наделал фотопроект «Белые пляжи Сибири», показывающий, что даже на морозе можно отлично загорать. А массовый спуск в купальниках с заснеженной горы в кузбасском Шерегеше даже был внесён в книгу рекордов России. Опустившийся практически в самый низ шкалы столбик термометра — не препятствие и для православных верующих, погружающихся в прорубь на Крещение. Особенно славится крещенскими купаниями в сорокаградусный мороз Якутия, которая, несмотря на современную административную «привязку» к ДВФО, традиционно считалась частью Восточной Сибири. В то же время, в обычной жизни сибиряки не станут всё время ходить «налегке» из эстетических соображений. Если на улице по-настоящему холодно, житель азиатской части России не раздумывая наденет шубу, унты и шапку-ушанку. А потом, глядишь, прокатится в таком виде на велосипеде.

Содержание медведей

В сибирской тайге медведи не являются краснокнижной редкостью, поэтому «внеплановой» добычей охотников нередко становятся медвежата. Подрастая, косолапые попадают в города. Например, в Киселёвске Кемеровской области пара медведей долгое время жила в клетке, установленной на местной автозаправке. А в соседнем Прокопьевске медвежат периодически выгуливают на поводках по улице, как собак. Впрочем, жители города в подобных случаях всё же заявляют в полицию — дикий зверь остаётся диким и представляет опасность для людей.

Необычная кулинария

Сибиряки иногда употребляют в пищу необычные блюд. Например, как и японцы, они могут есть сырую рыбу. Например, рыбаки на Байкале издавна готовят зимой такое необычное блюдо, как «расколотка» (в Западной Сибири оно известно как «чушь»). Пойманных в проруби хариусов или сигов складывают в кучу и ждут, когда она замёрзнет. После этого застывший ком разбивают прямо о лёд, или отбивают со всех сторон обухом топора, а осколки употребляют в пищу. Достоинство такого способа «приготовления» в том, что рыбу не нужно чистить и потрошить — кожа и внутренности легко отделяются. «Расколотку» принято посыпать специями и запивать водкой — возможно, именно этот напиток предохраняет любителей свежемороженой рыбы от желудочно-кишечных расстройств. Одним из популярных блюд является омуль с душком. Слабосоленую рыбу заквашивают, ждут, когда чешуя омуля позеленеет и от рыбы пойдет «душок», её употребляют в пищу. Также сибиряков отличает огромное пристрастие к картофелю, который не случайно называют «сибирским хлебом». Он действительно занимает в меню сибиряков большее место, чем хлебобулочные изделия. В этом регионе не всегда солят пищу, что для жителей других частей России может выглядеть необычно.

Отсутствие страха перед расстояниями

В Сибири расстояния между крупными населенными пунктами значительно больше, чем в Европейской России, при этом большинство сибиряков имеет друзей в соседних городах. Особенно сильны деловые и дружеские связи между Омском, Томском, Новосибирском, Барнаулом, Новокузнецком и Красноярском. Проехать в поезде или на машине целый день, чтобы увидеться с одноклассниками на выходные — не проблема для сибиряка. К слову, здесь огромное количество автомобилей с правым рулём японского происхождения — для сибирских водителей это норма. Кроме того, жители региона любят отдыхать не за границей, а именно у себя — жарким пляжам Таиланда они предпочитают Байкал или сплав по горным рекам Алтая.