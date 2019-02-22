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«Россия вошла в мою кровь»: история француженки 

360tv.ru 21 минуту назад
Фото: 360tv.ru
В 67 лет писательница и музыкант Лоранс Гийон переехала из Франции в Переславль-Залесский, чтобы больше никогда не покидать Россию.
Изучение русской культуры Лоранс начала еще в школе. Она зачитывалась книгами Льва Толстого и Фёдора Достоевского. Француженка росла в религиозной среде, но католицизм ее не привлекал. Современная католическая церковь казалась ей американизированный сектой.
«Я помню, я читала «Братья Карамазовы», и тогда я открыла какое-то христианство, которое я понимала», — сказал Лоранс Гийон.
Приняв православие в 19 лет, она и в институте, в Париже, продолжила заниматься русской культурой — выучила язык и приехала в Советский союз. После короткого визита — вернулась только в 90-е. Преподавала французский язык детям в столичном лицее.
«Иногда я чувствую себя здесь на другой планете, хотя я очень хорошо теперь знаю Россию. И она мне вошла в кровь», — сказала Лоранс Гийон.
Тогда же — нашла друзей в казачьем хоре.
«Мы ели соленые огурцы с черным хлебом, пили пиво, с моими друзьями, казаками. Я помню, в России мне тогда всегда было весело, а во Франции ужасно скучно», — сказала Лоранс Гийон.
Основная работа — с детьми — не мешала француженке играть на средневековой колесной лире и гуслях, собирать русский фольклор и исполнять народные песни. Но потом она вынуждена была уехать — заболела мать. Только после смерти родного человека Лоранс решила, что пора окончательно переезжать в Россию. Она купила дом в Переславле-Залесском. В этом городе она отдыхала однажды и буквально влюбилась. Перевозить мебель из Франции оказалось дорого, поэтому внутри — самое необходимое, выдержанное в русском стиле. Только картины с французскими пейзажами выдают.
Лоранс только обустраивается — живет с двумя котами и собакой Маргариткой, но уже договаривается с московскими друзьями о концертах. Она хочет продолжить музыкальную деятельность и исполнять духовные, православные стихи и песни.
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Комментарии1
Люди , Федор Достоевский , Лев Толстой , Католическая церковь
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