Пес разбившегося футболиста стал новым Хатико

28-летний аргентинский футболист Эмилиано Сала погиб в конце января этого года. Спортсмен летел на самолёте из Франции в Великобританию, но в какой-то момент воздушное судно пропало с радаров. Была развёрнута спасательная операция, спустя неделю на дне полива Ла-Манш были найдены обломки самолёта и останки Сала. Похороны спортсмена прошли в аргентинском городе Прогресо, и первым на них пришёл питомец Салы — чёрный лабрадор Нала. Пёс лёг у дверей и не хотел уходить. После церемонии собаку забрала сестра футболиста. По её словам, Нала до сих пор скорбит и ждёт хозяина, часами просиживая у окна.