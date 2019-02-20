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Пес разбившегося футболиста стал новым Хатико 

Рамблер 2 часа назад
28-летний аргентинский футболист Эмилиано Сала погиб в конце января этого года. Спортсмен летел на самолёте из Франции в Великобританию, но в какой-то момент воздушное судно пропало с радаров. Была развёрнута спасательная операция, спустя неделю на дне полива Ла-Манш были найдены обломки самолёта и останки Сала. Похороны спортсмена прошли в аргентинском городе Прогресо, и первым на них пришёл питомец Салы — чёрный лабрадор Нала. Пёс лёг у дверей и не хотел уходить. После церемонии собаку забрала сестра футболиста. По её словам, Нала до сих пор скорбит и ждёт хозяина, часами просиживая у окна.
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