«Солдат Маша»: за что расстреляли женщину-бойца

«Солдата Машу», полное имя которой Мария Леонтьевна Бочкарёва, французы называли русской Жанной д’Арк, британский правитель Георг V снабжал финансами, а американский президент Вудро Вильсон удостаивал частной аудиенции. В начале ХХ века она была весьма популярной личностью, но после Октябрьской революции попала в опалу новой власти, которая не простила ей боевого прошлого.

Военная карьера

Дочь крестьянина, рано вышедшая замуж и быстро понявшая невозможность совместного проживания с мужем-алкоголиком Мария, уехавшая как декабристка вслед за любовником бандитом Яковом Буком в Якутск, обладала весьма авантюрным характером. К моменту начала Первой Мировой войны, разочаровавшаяся в семейной жизни Бочкарёва принимает решение порвать отношения с гражданским мужем и связать свою судьбу с армией. На предложение командира томского резервного батальона вступить в ряды сестёр милосердия, она ответила отказом, настаивая, чтобы её отправили на фронт в качестве вольнонаёмного солдата. Тогда ей с усмешкой посоветовали обратиться за разрешением к императору, что она, впрочем, и сделала, получив утвердительный ответ. Оказавшись в военном пекле, она в память о возлюбленном взяла себе кличку «Яшка» и наравне с мужчинами бесстрашно бросалась в атаки, вытаскивала с поля боя израненных товарищей, сама получала ранения, но не роптала на новую жизнь. За доблестную службу к 1917 году «солдат Маша» получила звание старший унтер-офицер и была награждена медалью «За усердие», двумя Георгиевскими медалями 3 и 4 степени и Георгиевским крестом.

Женский батальон смерти

Пошатнувшаяся после Февральской революции фронтовая дисциплина удручала жёсткую Бочкарёву, поэтому когда приехавший для поднятия боевого духа солдат Михаил Родзянко, предложил ей съездить в Петроград и провести агитационную работу, она с радостью откликнулась на его просьбу. На одном из митингов в столице Мария выдвинула дерзкую идею создания уникального для стран батальона смерти, состоявшего исключительно из женщин добровольцев. На самом деле эту мысль ей подкинул Председатель Временного правительства Александр Керенский, который вместе с Верховным главнокомандующим Александром Брусиловым считали, что появление женского формирования должно воодушевить солдат-мужчин, на новые подвиги и остановить моральное разложение армии. На это воззвание откликнулось около 2000 женщин, но из-за грубой муштры, суровых условий обучения и резкого поведения Бочкарёвой на момент окончательного формирования батальона в нём числилось 300 бойцов, полностью советовавших её требованиям. Остальные женщины-добровольцы, не выдержавшие испытаний, покинули расположение Бочкарёвой, образовав автономную ударную часть, солдатки которой в период Октябрьской революции защищали Зимний дворец. Кстати именно их Владимир Маяковский презрительно обозвал «бочкарёвскими дурами», хотя по большому счёту к ним она не имела никакого отношения. В июле 1917 года получивший боевое крещение в сражении с немецкими частями под Сморгонью, женский батальон смерти вызвал одобрение со стороны белогвардейца Антона Деникина , не верившего в целесообразность подобного формирования. Но вскоре Бочкарёва была ранена и переведена в госпиталь, по возвращении из которого было принято решение о роспуске батальона по причине фактического развала армии и прогремевшей Октябрьской революции.

Шанс на спасение

После прихода к власти большевиков, по утверждению Марии Бочкарёвой, ей якобы предлагали сотрудничество Владимир Ленин и Лев Троцкий , но она отказалась встать на защиту интересов трудящихся масс, сославшись на усталость и нежелание участвовать в братоубийственной гражданской войне.

Но исторические факты свидетельствуют о том, что зимой 1918 года Бочкарёва была арестована по пути в город Томск красными частями, которые инкриминировав ей связь с Лавром Корниловым, хотели принудить к партнёрству. Однако благодаря благоприятному стечению обстоятельств Марии удалось сбежать из-под их опеки, и с фальшивыми документами в платье сестры милосердия добраться до Владивостока, откуда стартовала её агитационное турне по Соединённым штатам Америки и Европе.

Белая агитаторша

Переплыв Тихий океан Бочкарёва оказалась в Сан-Франциско, где её ожидала феминистка Флоренс Харриман — дочь русского эмигранта, вместе с которой она выступала на сценах разных городов, убеждая американцев в губительности революции, пока 10 июля 1918 года не встретились в Белом доме с президентствовавшим Вудро Вильсоном. Настойчиво призывая его отправить в разоряемую большевиками Россию продовольственную, экономическую и военную помощь, Бочкарёва вернулась в Европу и посетила с аналогичной просьбой британского короля Георга V, который обещал ей финансовое содействие. В 1919 году Мария была замечена в войсках адмирала Александра Колчака , где ей было поручено собрать санитарный отряд и пламенными речами призывать сибиряков под знамёна белогвардейцев.

Добровольная сдача

Когда стало понятно, что в этой борьбе победят красноармейцы, Бочкарёва явилась в комендатуру Томска, сдала оружие и предложила свою помощь в строительстве нового государства. Местные власти от услуг Марии отказались и отпустили, предварительно получив от неё подписку о не выезде. Спустя несколько дней Бочкарёва во время рождественской службы в церкви была арестована чекистами и переведена в Красноярск, где в течение четырёх месяцев ожидала вынесения приговора.

Приговор

17 апреля 1920 года по делу Марии следователем Поболотиным было подготовлено заключение, припомнившим ей заграничную агитпоездку и пропаганду против большевистской власти, связь с империалистическими и капиталистическими странами, добровольное служение в формированиях Керенского и Колчака, а также оборону Зимнего дворца, где её точно не было. Видя в Бочкарёвой «непримиримого и злейшего врага Рабоче-Крестьянской Республики», он вверял её судьбу начальнику Особого отдела ВЧК 5-й армии, который решил отправить её в Москву. Однако 15 мая данное постановление было видоизменено, и на заключении появилась резолюция за подписями Ивана Павлуновского и Исаака Шимановского, гласившая о том, что Бочкарёва приговаривается к расстрелу. Согласно одной из версий, на следующий день в Красноярке вердикт был приведён в исполнение рукой жены Павлуновского — Мильды Дзелтынь, которая отличалась крайней степенью жестокости.

А может быть жива?

Исследователь биографии Бочкарёвой историк Сергей Дроков полагает, что «солдату Маше» удалось избежать расстрела, благодаря содействию североамериканского журналиста Исаака Дон Левина, который написал про неё книгу под названием «Яшка». Имевший при себе разрешение на вояж по Сибири Левин чудом выцарапал Бочкарёву из рук чекистов и увёз с собой в Харбин, где она проживала под другой фамилией, полученной после брака с вдовцом с двумя сыновьями. Её относительно спокойная жизнь продолжалась до 1927 года, когда все русские подданные были насильственно выдворены с китайской территории в СССР.