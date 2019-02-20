Почему Горбачев мог арестовать Ельцина

Крушение Советского Союза, как верно отметил Владимир Путин , стало крупнейшей геополитической катастрофой двадцатого века. При этом Беловежские соглашения, в условиях, когда жители СССР на референдуме проголосовали за сохранение страны, выглядят государственным преступлением. В то же время совершенно не понятно, почему заговорщиков не арестовали.

Отданная власть

Из многочисленных интервью бывших руководителей спецслужб Советского Союза в последние годы существования страны, хорошо известно, что о факте переговоров в Беловежской пуще руководство Советского Союза отлично знало. Для того чтобы арестовать заговорщиков и сохранить страну требовался лишь официальный приказ. Отдать его мог только М. С. Горбачев

О том, почему он этого не сделал, Михаил Сергеевич долгое время отмалчивался, пока несколько лет назад не дал интервью ТАСС , в котором объяснил мотивы своих поступков в те тревожные дни. Последний руководитель СССР подтвердил, что, действительно, знал о том, что 8 декабря 1991 года должна была состояться встреча главы правительства РСФСР Бориса Ельцина , председателя Верховного Совета Украины Леонида Кравчука и председателя Верховного Совета Белоруссии Станислава Шушкевича . Однако, по словам М. С. Горбачев, он понятия не имел зачем они встречаются. Также ему было неизвестно, о чем пойдет речь на переговорах, и какие документы планируют подписать руководители России, Украины и Белоруссии.

При этом Михаил Сергеевич неоднократно в своих интервью подчеркивал, что если бы он отдал приказ об аресте заговорщиков, то это выглядело бы как попытка удержания власти. В этом случае, по его мнению, в стране могла начаться Гражданская война, действовать же нужно было исключительно демократическим путем. Поэтому он просто отдал власть, чтобы не спровоцировать «пожар в стране». Примечательно, что точно так же в начале века поступил Николай II , руководствуясь теми же самыми мотивами. Однако, как в первый, так и во второй раз слабость руководителей страны привела к уничтожению государства и еще большей крови, чем та, которая могла бы пролиться при аресте заговорщиков.

Двоевластие

Кроме М. С. Горбачева о том, почему не произошло ареста участников Беловежских переговоров, рассказал в интервью СМИ Михаил Головатый в декабре 1991 года возглавлявший группу «Альфа». По его словам в августе 1991 года после подписания ряда документов сложилась ситуация, когда «Альфа» стала подчиняться одновременно и президенту СССР М. С. Горбачеву и руководителю Российской Федерации Б. Н. Ельцину.

В этой ситуации руководитель Минской группы «Альфа» 8 декабря 1991 года должен был всего лишь обеспечить безопасность встречи руководителей союзных республик. Разумеется, никакого приказа об аресте высокопоставленных чиновников действительно не поступало. Но даже, если бы он поступил, выполнить его с юридической точки зрения было бы крайне сложно, поскольку «Альфа» подчинялась и М. С. Горбачеву и Б. Н. Ельцину одновременно. В то же время, по мнению ряда высокопоставленных сотрудников спецслужб, М. С. Горбачев если не знал точно, то, как минимум, догадывался о том, что происходит в Беловежской пуще.

По большому счету его это даже устраивало. Страна трещала по швам. В сложившейся ситуации М. С. Горбачеву было намного выгоднее покинуть свой пост, оставшись при этом в мировой истории последним и единственным Президентом СССР, чем вступать в борьбу за сохранение страны с непредсказуемым результатом. Примечательно, что все так и произошло. О Михаиле Сергеевиче, как о политике, быстро забыли, тогда, как главными виновниками крушения великой страны были признаны участники Беловежского соглашения.