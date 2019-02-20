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Как стать богатым: 10 правил успеха от Илона Маска 

BigPicture.ru 26 минут назад
Фото: BigPicture.ru
Все хотят быть успешными, но мало кто знает, что нужно для этого делать. Во-первых, нужно определиться с целями, которых вы желаете достичь, а во-вторых, поучиться у тех, кто уже достиг своих вершин. Один из самых богатых людей планеты, Илон Маск, поделился секретами, как ему удалось осуществить свои мечты и стать самым успешным человеком в мире. Читайте 10 правил, которым следует долларовый миллиардер, в нашем материале.
Илон Маск не сидел на месте, а активно работал и развивал собственную концепцию жизни. Дорогой упорного труда, настойчивости и креатива он добрался до вершины мирового успеха и, находясь там, делится секретами своих побед с теми, кто пока нерешительно топчется внизу.

10. Работай до отказа

Миллиардер не расслабляется в шикарной вилле с видом на море, а работает от 80 до 100 часов в неделю. Он не привык сидеть сложа руки и требует активности от всех работников своих проектов. Иногда у Илона даже не хватает времени, чтобы нормально пообедать, поэтому он часто довольствуется лишь завтраком и перекусами.

9. Не делай рекламы — делай товар

Когда человек только начинает свой бизнес-проект, ему тяжело конкурировать с маститыми старожилами на рынке. Нужно сделать свой товар настолько качественно, насколько это возможно. В начале бизнеса не стоит задумываться, принесет он выгоду или нет: люди должны предпочесть качество твоего товара всем остальным.

8. Илон Маск отвечает каждому пользователю Твиттера

У мультимиллиардера 23,7 миллиона подписчиков в соцсети. Он создал на своей странице специальную ячейку для ответов, где каждый день отвечает всем, кто к нему обращается. Это дает подписчикам возможность почувствовать себя важными и услышанными.

7. Читай тонны книг

Илон Маск — настоящий книжный червь еще с юности. Его любимая книга — «Автостопом по галактике» Дугласа Адамса. Миллиардер считает, что обществу необходимо просвещаться, чтобы каждый из нас мог лучше понять самого себя и других людей.

6. Не используй патенты

Успешный предприниматель разрешает всем желающим свободно пользоваться своими идеями, если это будет совершаться с добрыми намерениями. Он обещает убрать практику патентов из своих компаний, потому что считает, что подобные формальности тормозят общий прогресс.

5. Деньги — это еще не все

Маск не ставит доход во главу угла: он думает о будущем. Богач размышляет над решением проблем, с которыми человечество может столкнуться через пару десятков лет, что может негативно сказаться на всей цивилизации. Илон развивает, строит и расширяет свои компании с глобальной целью — помочь человечеству.

4. Если у тебя возникли проблемы — расскажи об этом всем

Большинство сильных мира сего не говорят напрямую с работниками своих компаний: вся линия общения проходит через заместителей, помощников и менеджеров. Илон Маск практически исключает роль этих связующих звеньев. Лучше выслушать проблему из первых уст, чем передавать ее через третьих лиц и ждать ответа неделями.

3. Не тратьте свое время на собрания — они бессмысленны

На всех предприятиях проводят собрания, где начальники разглагольствуют о достижениях и умалчивают о проблемах, а работники впустую тратят свое время. Несколько лет назад компания-гигант Tesla CEO разослала всем своим сотрудникам электронные письма с советами, как улучшить эффективность работы. После этого собрания на предприятии закончились.

2. У вас должны быть отличные коммуникативные качества, чтобы работать в компании Tesla

Первое впечатление — самое верное. Если вы приходите на собеседование и можете заинтересовать работодателя — должность у вас в кармане. Быть хорошим собеседником и уметь говорить правильно и красиво — то, что Илон Маск ценит в своих сотрудниках больше всего.

1. Какие правила?

Многие работодатели на первом собеседовании любят предлагать кандидатам ситуативные задачи, чтобы увидеть, как те будут их решать. Миллиардер Маск не верит ни в какие правила компании и тому подобные идейные вещи. Он считает, что здравый смысл и инстинкт — то, что точно приведет к успеху. В конце концов, некоторые правила существуют, чтобы их нарушать!
Стать успешным и богатым — ежедневный и тяжкий труд, если вы не наследник миллиардера. Пример Илона Маска еще раз доказывает, что путь к цели — долгий и тернистый. Цена успеха пропорциональна цене нашего упорства и трудолюбия.
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