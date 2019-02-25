Клеопатра Диана де Мерод — самой красивой женщины 20 века

Открытки с изображением танцовщицы продавались по всему миру, но она так и не завела семью и детей.

Детство

Девушка родилась 27 сентября 1875 года в Париже. Вопреки слухам, к аристократам она не принадлежала. Некоторые утверждали, что отцом Клео являлся австрийский художник Карл фон Мерод, но правда о происхождении самой красивой женщины 20 века осталась нераскрытой.

Начало звездной карьеры

Девушка обучалась в танцевальной школе при Парижской Опере. Она выступала в театрах по всей Франции. Особенно известна Клео стала после участия во Всемирной выставке в Париже 1900 года, где девушка представляла «Камбоджийские танцы».

В 1868 читатели известного французского журнала выбрали Клео «Королевой красоты». Сам король Бельгии Леопольд II настолько увлекся Клео, что злые языки начали называть его «Клеопольд».

Anews

Ее красота была такой ослепительной, что газеты утверждали, будто любой хоть сколько-нибудь великий мужчина тех лет был непременно ее любовником.

Слава

Девушка позировала Эдгару Дега и Джованни Болдини. Французский скульптор Александр Фальгьер использовал де Мерод в качестве модели для своей скандально известной «Танцовщицы».

Ее рисовал создатель знаменитых рекламных плакатов «Мулен Ружа» Анри де Тулуз-Лотрек. Восковая скульптура Клео де Мерод была выставлена в Музее Гревен на Монмартре.

Но особый успех Клео принесло сотрудничество с фотографами Полем Надаром (1856-1939) и Леопольдом Ройтлингером (1863-1937), создававшим портреты для открыток.

После начала Первой Мировой танцовщица ушла в тень и почти не принимала участия в постановках. В 1955 году во Франции были опубликованы ее мемуары — «Балет моей жизни». Клео де Мерод никогда не была замужем и не имела детей. Она умерла в своем парижском доме 17 октября 1966 года и была похоронена на кладбище Пер-Лашез, рядом с матерью.