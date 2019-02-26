Трагедия домашнего зоопарка Берберовых

Трагедия Берберовых, которые держали львов в квартире

Супруги Берберовы были по-настоящему знамениты в Советском Союзе. О них писали статьи и книги, снимали фильмы. Еще бы, ведь в обычной городской квартире в Баку они держали целый домашний зоопарк. Главной гордостью Берберовых были львы.

Глава семьи, Лев Львович Берберов, по профессии был арихитектором, и никаких навыков дрессировки не имел. Просто любил животных, как и вся семья. В разное время у них жили еноты, ежи, попугаи, кошки, собаки, черепахи. Однажды во время прогулки по Бакинскому зоопарку Нина Петровна вместе с дочкой Евой увидела больного львенка и уговорила директора отдать его. Так все семье появился Кинг I.

От львенка отказалась мать, передние лапы не действовали. Берберовы начали выхаживать его, массировать лапы, в итоге слабый львенок превратился в красавца-льва с удивительно добродушным характером. Он не проявлял никакой агрессии не только к семье, но и к гостям, был послушным. Рано утром его выгуливали на поводке. Балкон квартиры выходил на крышу, там установили сетку и лев спокойно мог гулять. Спал лев на антресолях. Трогательной была и его дружба с псом Чапой, который также жил у Берберовых.

Конечно, соседи семьи по-разному относились к необычному питомцу Берберовых, жаловались на сильный запах из квартиры, и все-таки побаивались льва, сталкиваясь с ним на лестничной клетке.

Так как прокормить взрослое животное в одиночку было сложно, Берберовы начали предоставлять его для съемок в кино. Так как лев отказывался слушаться дрессировщиков, Берберов начал ездить с ним на съемки. Самым знаменитым фильмом с участием Кинга стали, конечно, "Невероятные приключения итальянцев в России". Однако в судьбе льва они сыграли роковую роль.

Кадр из фильма "Невероятные приключения итальянцев в России"

На время съемок льва поместили в пустую школу. Ассистент оставил его одного в спортзале. Мимо проходил студент Владимир Марков со своей девушкой и собакой. До сих пор точно неизвестно, почему лев выдавил стекло и оказался в саду. По версии Берберовых, студент его дразнил и лев решил с ним поиграть, по версии подоспевшего милиционера, в нем взыграли охотничьи инстинкты. Лейтент Александр Гуров сначала выстрелом отогнал зверя, а потом выпустил всю обойму.

Семья тяжело переживала потерю питомца. Вскоре после этого умер и пес Чапа. Было решено взять другого львенка. Кинг II обладал более строптивым нравом и проявлял лояльность только к семье. Он также снимался в кино, и скоро стал известен не меньше, чем его предшественник.

Впрочем, далеко не все специалисты одобряли Берберовых, подчеркивая, что один удачный случай не является показателем, и дикому животному нужна дрессировка. Кроме того, в семье появилась и пума Ляля.

РИА Новости

В 1978 году глава семьи скончался. Кинг II, признававший его авторитет вожака, долго тосковал по хозяину. Семье стало сложно с ним справляться даже несмотря на то, что лев хорошо относился к Роме, сыну Берберовых.

24 ноября 1980 года случилась трагедия. Как и в случае с первым Кингом, одной версии не существует. Лев напал на Нину Берберову и убил Рому. Прибывшие милиционеры застрелили и его, и пуму Лялю.

Согласно версии самой Нины, в тот день пьяный сосед начал бросать через решетку балкона горящую пластмассу, чем разъярил льва. Нина попыталась его успокоить, отправила на антресоли, потом позвала есть, но лев упал с антересолей, разозлился еще больше и бросился на женщину. Рома попытался оттащить льва от матери и был убит.

Согласно другой версии, в тот день пума и лев поссорились, возможно, у Ляли была течка. Лев начал преследовать пуму, завязалась драка. Рома попытался разнять животных и попал под удар. Пума не нападала, укрывшись от льва на шкафу, но милиционеры не стали рисковать.