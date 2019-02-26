Трагедия домашнего зоопарка Берберовых

Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Трагедия Берберовых, которые держали львов в квартире 

Рамблер 4 часа назад
Супруги Берберовы были по-настоящему знамениты в Советском Союзе. О них писали статьи и книги, снимали фильмы. Еще бы, ведь в обычной городской квартире в Баку они держали целый домашний зоопарк. Главной гордостью Берберовых были львы.
Глава семьи, Лев Львович Берберов, по профессии был арихитектором, и никаких навыков дрессировки не имел. Просто любил животных, как и вся семья. В разное время у них жили еноты, ежи, попугаи, кошки, собаки, черепахи. Однажды во время прогулки по Бакинскому зоопарку Нина Петровна вместе с дочкой Евой увидела больного львенка и уговорила директора отдать его. Так все семье появился Кинг I.
От львенка отказалась мать, передние лапы не действовали. Берберовы начали выхаживать его, массировать лапы, в итоге слабый львенок превратился в красавца-льва с удивительно добродушным характером. Он не проявлял никакой агрессии не только к семье, но и к гостям, был послушным. Рано утром его выгуливали на поводке. Балкон квартиры выходил на крышу, там установили сетку и лев спокойно мог гулять. Спал лев на антресолях. Трогательной была и его дружба с псом Чапой, который также жил у Берберовых.
Конечно, соседи семьи по-разному относились к необычному питомцу Берберовых, жаловались на сильный запах из квартиры, и все-таки побаивались льва, сталкиваясь с ним на лестничной клетке.
Так как прокормить взрослое животное в одиночку было сложно, Берберовы начали предоставлять его для съемок в кино. Так как лев отказывался слушаться дрессировщиков, Берберов начал ездить с ним на съемки. Самым знаменитым фильмом с участием Кинга стали, конечно, "Невероятные приключения итальянцев в России". Однако в судьбе льва они сыграли роковую роль.
Кадр из фильма "Невероятные приключения итальянцев в России"
На время съемок льва поместили в пустую школу. Ассистент оставил его одного в спортзале. Мимо проходил студент Владимир Марков со своей девушкой и собакой. До сих пор точно неизвестно, почему лев выдавил стекло и оказался в саду. По версии Берберовых, студент его дразнил и лев решил с ним поиграть, по версии подоспевшего милиционера, в нем взыграли охотничьи инстинкты. Лейтент Александр Гуров сначала выстрелом отогнал зверя, а потом выпустил всю обойму.
Семья тяжело переживала потерю питомца. Вскоре после этого умер и пес Чапа. Было решено взять другого львенка. Кинг II обладал более строптивым нравом и проявлял лояльность только к семье. Он также снимался в кино, и скоро стал известен не меньше, чем его предшественник.
Впрочем, далеко не все специалисты одобряли Берберовых, подчеркивая, что один удачный случай не является показателем, и дикому животному нужна дрессировка. Кроме того, в семье появилась и пума Ляля.
РИА Новости
В 1978 году глава семьи скончался. Кинг II, признававший его авторитет вожака, долго тосковал по хозяину. Семье стало сложно с ним справляться даже несмотря на то, что лев хорошо относился к Роме, сыну Берберовых.
24 ноября 1980 года случилась трагедия. Как и в случае с первым Кингом, одной версии не существует. Лев напал на Нину Берберову и убил Рому. Прибывшие милиционеры застрелили и его, и пуму Лялю.
Согласно версии самой Нины, в тот день пьяный сосед начал бросать через решетку балкона горящую пластмассу, чем разъярил льва. Нина попыталась его успокоить, отправила на антресоли, потом позвала есть, но лев упал с антересолей, разозлился еще больше и бросился на женщину. Рома попытался оттащить льва от матери и был убит.
Согласно другой версии, в тот день пума и лев поссорились, возможно, у Ляли была течка. Лев начал преследовать пуму, завязалась драка. Рома попытался разнять животных и попал под удар. Пума не нападала, укрывшись от льва на шкафу, но милиционеры не стали рисковать.
Нина Берберова узнала о гибели сына после выхода из больницы. Впоследствии она вышла замуж за Кязыма Абдуллаева и родила сына Фархада и дочь Рахиль.
Комментарии8
Люди , Видео , Владимир Марков , Александр Гуров , Кязым Абдуллаев , Нина Берберова , РИА Новости
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Женщина из Индонезии ест мыло на камеру
Безумный мир
Появилось видео с самым высоким человеком в мире
Люди
Самая толстая кошка Британии ищет дом
Безумный мир
Альпинист снял, как чуть не свалился в пропасть
Безумный мир Люди
Козла отчитали за любвеобильность
Безумный мир
Трагедия домашнего зоопарка Берберовых
Люди
Австралийского «Ким Чен Ына» выслали из Вьетнама
Люди Безумный мир
Вещи, которые называют проклятыми
Вещи
Что делали с цыганами в СССР
Люди
Кошка отлупила навязчивую хозяйку
Безумный мир
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение