Австралийского «Ким Чен Ына» выслали из Вьетнама 

Австралийский актёр Говард Экс вынужден уехать из Вьетнама по настоянию властей. Всё дело в том, что Говард — копия северокорейского лидера Ким Чен Ына. 27-28 февраля в столице Вьетнама Ханое пройдёт знаковое событие — президент США встретится с президентом Северной Кореи. Говард Экс вместе со своим коллегой Расселом Уайтом, который похож на Дональда Трампа, устроил фейковый «саммит» возле Оперного театра. Власти Вьетнама теперь депортируют Экса. По словам актёра, вся вина его состоит в том, что он родился похожим на Ким Чен Ыны. Интересно, что Уайту в стране остаться разрешили, но вот появляться на улицах в образе Трампа ему запрещено.