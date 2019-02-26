Василиса Кожина — легенда Отечественной войны

Отечественная война 1812 года породила на свет новое явление в истории — массовое партизанское движение. Во время войны с Наполеоном русские крестьяне стали объединяться в небольшие отряды, чтобы защищать свои села от иноземных захватчиков. Ярчайшая фигура среди партизан того времени — Василиса Кожина , женщина, ставшая легендой войны 1812 года.

Партизанка

На момент вторжения французских войск в Россию Василисе Кожиной, по оценкам историков, было около 35 лет. Она была женой старосты хутора Горшкова в Смоленской губернии. По одной из версий, на участие в крестьянском сопротивлении ее подвигло то, что французы убили ее мужа, отказавшегося предоставлять еду и фураж для наполеоновских войск. Другая версия гласит, что муж Кожиной был жив и сам возглавлял партизанский отряд, а жена решила последовать примеру супруга.

В любом случае, для борьбы с французами Кожина организовала собственный отряд из женщин и подростков. Орудовали партизанки тем, что имелось в крестьянском хозяйстве: вилами, косами, лопатами и топорами. Отряд Кожиной сотрудничал с русскими войсками, часто передавая им пойманных вражеских солдат.

Признание заслуг

В ноябре 1812 года о Василисе Кожиной писал журнал «Сын Отечества». Заметка была посвящена тому, как Кожина конвоировала пленных к расположению русской армии. Однажды, когда крестьяне привели нескольких пойманных французов, она собрала свой отряд, села верхом на лошадь и приказала пленным следовать за ней. Один из захваченных офицеров, не желая подчиняться «какой-то крестьянской бабе», стал сопротивляться. Кожина сразу же убила офицера ударом косой по голове. Оставшимся пленным Кожина закричала, чтобы они не смели дерзить, ведь она уже 27 «таким озорникам» отрубила головы. Этот эпизод, кстати, был увековечен в лубочной картинке художника Алексея Венецианова о «старостихе Василисе». В первые месяцы после войны такие картинки продавались по всей стране как память о народном подвиге.

Считается, что за свою роль в освободительной войне крестьянка была награждена медалью, а также денежной премией лично от царя Александра I. В Государственном историческом музее в Москве хранится портрет Василисы Кожиной, написанный художником Александром Смирновым в 1813 году. На груди Кожиной видна медаль на Георгиевской ленте.

А еще имя отважной партизанки увековечено в названиях многих улиц. Так, на карте Москвы недалеко от станции метро «Парк Победы» можно найти улицу Василисы Кожиной.

Народная молва

Умерла Василиса Кожина примерно в 1840 году. О ее жизни после завершения войны неизвестно практически ничего, но слава о военных подвигах Кожиной распространялась по стране, обрастая слухами и выдумками. Согласно таким народным легендам Кожина как-то раз хитростью заманила 18 французов в избу, а затем подожгла ее. Есть также истории о милосердии Василисы: согласно одной из них партизанка однажды пожалела пленного француза, накормила его и даже дала теплую одежду. Является ли хоть одна из таких историй правдивой, к сожалению, неизвестно — никаких документальных подтверждений нет.

Неудивительно, что со временем вокруг отважной партизанки стало появляться множество баек, — Василиса Кожина превратилась в собирательный образ русского крестьянства, боровшегося против захватчиков. А народные герои часто становятся персонажами легенд. Не удержались от мифотворчества и современные российские режиссеры.