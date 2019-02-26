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Где прятали диктора Юрия Левитана во время войны 

Рамблер 2 часа назад
Во время Великой Отечественной войны голос Юрия Левитана знали все. Левитан завораживал, поддерживал в трудное время и помогал солдатам идти в атаку. Однако в лицо знаменитого советского диктора знали немногие, на улицах его не узнавали. Именно Левитан зачитывал военные сводки и именно он сообщил советскому народу о взятии Берлина и победе СССР.
С осени 1941 Юрий Борисович жил в Свердловске, поскольку вещание велось через Уральскую радиостудию. Сигнал ретранслировался по всей стране, поэтому определить местоположение источника было невозможно. Левитану выделили барачное помещение неподалёку от студии, он проживал в нём на условиях секретности, а стало известно об этом лишь 25 лет спустя.
Рассказ о дикторе, ставшем истинным голосом эпохи, смотрите в видео.
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