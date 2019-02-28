Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Женщине, у которой больше всего детей»: невероятные случаи наследования 

Anews + ещё 1 2 часа назад
Фото: anews.com
Порой жизнь преподносит неожиданные сюрпризы. Объяснить некоторые поступки людей не всегда возможно, но когда речь идет о внушительном наследстве, поднимается волна вопросов.

Клиентка фэн-шуй эксперта

Мастер фэн-шуй Тони Чан унаследовал миллиард долларов от клиентки Нины Вонг. Она хотела жить вечно, и Тони Чан должен был ей помочь в этом. Ему удалось воодушевить Вонг настолько, что миллиардерша решила оставить ему все свои деньги. Правда, когда в 2007 году клиентка умерла, был подан судебный иск на консультанта по фэн-шуй, и его завещание аннулировали.

Официантка

anews.com
В городке Чаргин Фолс (Огайо) в 1992 году произошел случай, в который сложно поверить. Билл Кракстон часто посещал одно кафе и подружился с официанткой Сарой Вудс. Билл овдовел, а у Сары не было отца, и это их сблизило. Сара Вудс часто помогала старику по дому, а он был рад тому, что у него появилась компания.
В возрасте 82 лет Билл Кракстон умер от сердечного приступа, а в качестве наследницы указал номер Сары Вудс. Таким образом, официантка получила $500 тысяч, дом и две машины.

Бездомные братья

Мать отказалась от братьев еще в детстве, и всю жизнь Зольт и Геза Пелади жили очень бедно — они рыскали по городу в поиске еды и мусора, который можно продать за гроши. Они очень давно потеряли связь с бабушкой и уже не рассчитывали на чью-то помощь.
anews.com
Но после смерти бабушки Зольта и Геза нашли полицейские и сообщили, что им перешло наследство в размере $6,6 млн

«Женщине, у которой больше всего детей»

anews.com
Чарльз Вэнс Миллар был успешным адвокатом и бизнесменом в Канаде. К моменту смерти в 1926 году у него не осталось ни родственников, ни хороших друзей, и он составил текст завещания, полный необычных просьб.
Самую странную часть текста должны были выполнить только через 10 лет после смерти Миллера, по его просьбе. Часть капитала нужно было перевести в наличные деньги и отдать всё самой многодетной матери. После тщательного исследования, были выбраны четыре женщины с 9-ю детьми. Им досталось по $750 тысяч.
Anews: последние новости
«Змеиная кожа»: американка живет с редким заболеванием кожи История Клеопатры Дианы де Мерод - самой красивой женщины 20 века Надежда Лебедина: что стало с женщиной, которая провела в летаргическом сне 20 лет
Комментарии
Люди , Сара Вудс
Читайте также
Видео
Женщина из Индонезии ест мыло на камеру
Безумный мир
Появилось видео с самым высоким человеком в мире
Люди
Самая толстая кошка Британии ищет дом
Безумный мир
Как посадить самолет вслепую и убить 70 человек
Истории
Упитанную крысу освободили полицейские
Безумный мир
Ламантин чуть не съел бороду дайвера
Безумный мир Люди
Китаянка сделала пластическую операцию кошке
Безумный мир Люди
Буддистский бог стал роботом
Безумный мир
Что может находиться в «Зоне 51»
Места
Пудель спел, подыграв себе на пианино
Безумный мир
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение