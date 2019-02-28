«Женщине, у которой больше всего детей»: невероятные случаи наследования

Порой жизнь преподносит неожиданные сюрпризы. Объяснить некоторые поступки людей не всегда возможно, но когда речь идет о внушительном наследстве, поднимается волна вопросов.

Клиентка фэн-шуй эксперта

Мастер фэн-шуй Тони Чан унаследовал миллиард долларов от клиентки Нины Вонг. Она хотела жить вечно, и Тони Чан должен был ей помочь в этом. Ему удалось воодушевить Вонг настолько, что миллиардерша решила оставить ему все свои деньги. Правда, когда в 2007 году клиентка умерла, был подан судебный иск на консультанта по фэн-шуй, и его завещание аннулировали.

Официантка

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В городке Чаргин Фолс (Огайо) в 1992 году произошел случай, в который сложно поверить. Билл Кракстон часто посещал одно кафе и подружился с официанткой Сарой Вудс . Билл овдовел, а у Сары не было отца, и это их сблизило. Сара Вудс часто помогала старику по дому, а он был рад тому, что у него появилась компания.

В возрасте 82 лет Билл Кракстон умер от сердечного приступа, а в качестве наследницы указал номер Сары Вудс. Таким образом, официантка получила $500 тысяч, дом и две машины.

Бездомные братья

Мать отказалась от братьев еще в детстве, и всю жизнь Зольт и Геза Пелади жили очень бедно — они рыскали по городу в поиске еды и мусора, который можно продать за гроши. Они очень давно потеряли связь с бабушкой и уже не рассчитывали на чью-то помощь.

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Но после смерти бабушки Зольта и Геза нашли полицейские и сообщили, что им перешло наследство в размере $6,6 млн «Женщине, у которой больше всего детей»

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Чарльз Вэнс Миллар был успешным адвокатом и бизнесменом в Канаде. К моменту смерти в 1926 году у него не осталось ни родственников, ни хороших друзей, и он составил текст завещания, полный необычных просьб.

Самую странную часть текста должны были выполнить только через 10 лет после смерти Миллера, по его просьбе. Часть капитала нужно было перевести в наличные деньги и отдать всё самой многодетной матери. После тщательного исследования, были выбраны четыре женщины с 9-ю детьми. Им досталось по $750 тысяч.