10 любопытных фактов про силовые поцелуи Брежнева

Помимо своих политических высказываний, которые впоследствии стали крылатыми фразами, Брежнев был известен как безусловный чемпион по силовым поцелуям, при том что в политической сфере поцелуи редки.

Мы собрали любопытные детали самых известных поцелуев генсека.

Вряд ли в 70-х годах нашелся бы хоть один чех, который не знал, что такое «тройной Брежнев» (по одному поцелую в обе щеки и финальный — в губы). Поцелуй Леонида Ильича и генерального секретаря Коммунистической партии Чехословакии Густава Гусака произвели на жителей братской страны такое впечатление, что воспоминания об этом историческом событии живы в сердцах чехов до сих пор.

Однажды Брежневым была предпринята попытка поцеловать румынского лидера Николае Чаушеску . Однако румын оказался единственным, кто прямо и категорично отказался от этого ритуала, так как был крайне брезглив.

В 1971 году произошла еще одна неудавшаяся попытка «тройного Брежнева», на этот раз жертвой генсека должна была стать Маргарет Тэтчер . Однако железной леди удалось тактично увернуться от этого дружественного жеста, неприемлемого для чопорных англичан.

В 1973 году, когда приоткрылся железный занавес, в СССР приехала делегация из США. После проникновенной речи генсека к нему подошла с цветами молоденькая американка, которую любвеобильный генсек тут же расцеловал с присущей ему страстью и самоотдачей. Доселе неприметная учительница хореографии Энни Холлман в одночасье стала известной на весь мир.

Джимми Картер , 39-й президент Соединенных Штатов, был единственным американским президентом, удостоенным поцелуя знаменитого советского руководителя.

Дружественный поцелуй Брежнева с Иосипом Броз Тито был такой силы, что, по слухам, даже повредил губу югославскому лидеру.

В 1968 году Ясир Арафат впервые посетил СССР, где ему устроили встречу с генсеком ЦК КПСС . Палестинский лидер быстро завоевал доверие Кремля, что может подтвердить знаменитый тройной брежневский поцелуй.

Страстный поцелуй Леонида Ильича с Индирой Ганди , запечатленный на фотографии, занимает свое место в ее апартаментах, превращенных в музей, наряду с другими реликвиями, связанными с именем этой великой женщины.

В 1974 году впервые летевший в СССР кубинский лидер уже знал о ритуале генсека целовать гостей при встрече, а также знал, что станет посмешищем у себя на родине, если позволит этому произойти. Но был найден оригинальный выход. По трапу Фидель Кастро сбежал с огромной дымящейся сигарой в зубах, не позволившей Брежневу опозорить кубинца перед его соотечественниками.