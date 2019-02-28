Приключения американцев в Костроме: все в шоке

Гостья из США посетила Кострому и Солигалич, сообщает «Моя Планета». Девушку привели в шок обычные для россиянина вещи — деревянные дома без удобств и обыкновенные счеты в магазине.

Первым делом гостья из солнечной Вирджинии отправилась в областной центр. Деревянный дом, утопающий в пушистом снегу восхитил девушку днем, но испугал ночью:

Открыв скрипучую дверь, я почувствовала затхлый запах и увидела кучу дров. В доме было очень холодно, но я понимала, что сама в этом виновата. Утром меня спросили, насколько сильно надо протопить печь, я же ответила, что мне не надо тепла. После удушающей жары в отелях хотелось прохлады. Прохлады, но не холода, от которого стучат зубы! Но это было еще не все. В доме не было туалета и воды! Как можно пользоваться уличным туалетом, когда на улице –20 ℃?! Как умываться, чистить зубы, готовить чай или варить макароны без воды?!, — пишет автор блога peacetraveler22.

Уже позже блогерша догадалась, что воду нужно привезти в дом и вылить в пластиковый дозатор. Вторым пунктом назначения был Солигалич. Продуктовые магазины, живущие по законам СССР поразили даму сильнее всего. Кто бы подумал, что обыкновенные счеты можно принять за веселую игру: