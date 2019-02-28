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Приключения американцев в Костроме: все в шоке 

k1news.ru 51 минуту назад
Фото: moya-planeta.ru
Гостья из США посетила Кострому и Солигалич, сообщает «Моя Планета». Девушку привели в шок обычные для россиянина вещи — деревянные дома без удобств и обыкновенные счеты в магазине.
Первым делом гостья из солнечной Вирджинии отправилась в областной центр. Деревянный дом, утопающий в пушистом снегу восхитил девушку днем, но испугал ночью:
Открыв скрипучую дверь, я почувствовала затхлый запах и увидела кучу дров. В доме было очень холодно, но я понимала, что сама в этом виновата. Утром меня спросили, насколько сильно надо протопить печь, я же ответила, что мне не надо тепла. После удушающей жары в отелях хотелось прохлады. Прохлады, но не холода, от которого стучат зубы! Но это было еще не все. В доме не было туалета и воды! Как можно пользоваться уличным туалетом, когда на улице –20 ℃?! Как умываться, чистить зубы, готовить чай или варить макароны без воды?!, — пишет автор блога peacetraveler22.
Уже позже блогерша догадалась, что воду нужно привезти в дом и вылить в пластиковый дозатор. Вторым пунктом назначения был Солигалич. Продуктовые магазины, живущие по законам СССР поразили даму сильнее всего. Кто бы подумал, что обыкновенные счеты можно принять за веселую игру:
Когда я, объясняясь жестами, все же купила в местном магазине кое-какую еду и прошла на кассу, женщина, стоящая там, начала передвигать небольшие мячики. Я была в шоке! Подумала, что она пытается сыграть со мной в какую-то игру, и тоже сдвинула в сторону несколько мячиков. Но она почему-то разозлилась. Тогда я не поняла, почему. Я же хотела поддержать игру! Это уже потом мне объяснили, что это была не игра, а счеты. Их использовали в Советском Союзе и иногда используют в провинциальных магазинах до сих пор. Интересно. Разве использовать кассу не проще?, — поделилась удивлением от посещения торговой точки гостья.
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