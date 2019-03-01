Сколько раз Гагарин мог погибнуть до рокового полета

Нелепая ранняя смерть первого космонавта Земли 27 марта 1968 года, до глубины души потрясла все человечество. Впоследствии много говорили о том, что трагедии можно было избежать, а также о злом роке, губящем в молодом возрасте наиболее выдающихся представителей человечества. Однако в то же самое время пресса почему-то молчала о том, что Гагарин не раз мог погибнуть намного раньше своего злополучного полета.

Загадки первого полета

После окончания первого полета человека в космос, 12 апреля 1961 года советская пресса сообщила всему миру, что полет прошел в штатном режиме, вся аппаратура работала нормально. Вот только так ли это было на самом деле? Из архивных документов известно, что до полета Гагарина на пусковой площадке произошло несколько серьезных аварий. В частности в 1960-м году одна из ракет взорвалась непосредственно на пусковой площадке, а из семи непилотируемых пусков кораблей «Восток», два завершились гибелью космических кораблей. В то время считалось, что испытания ракеты могут считаться законченными только после семи удачных пусков. Но у «Востока» их было всего пять.

Тем не менее, с полетом надо было спешить, так как в спину дышали американцы. В то же время, поскольку не было уверенности, как воспримет рассудок и организм Гагарина полет в космосе, корабль управлялся в полуавтоматическом режиме. Орбита, на которую должен был подняться Гагарин, выбиралась как можно более низкая. Делалось это с таким расчетом, что даже в том случае, если откажет тормозная система, космонавт вернется на Землю живым в силу естественных физических причин максимум через 5-7 суток. Но вскоре после старта оказалось, что «Восток» поднялся на 40 км выше рассчитанной орбиты.

В этот момент Гагарин подверг смертельному риску и был на волосок от смерти. Откажи тормозная система корабля, и баллистический спуск произошел бы не раньше, чем через 12-20 дней. Столько бы Гагарин на орбите не выжил. К счастью все прошло благополучно.

Несостоявшееся покушение

Тем не менее, судьба уготовила Ю. А. Гагарину еще одно смертельное испытание, о котором он даже не подозревал. В последних числах июля 1961 года первый космонавт с почетным визитом должен был посетить Кубу. Причем, к приезду важного гостя готовилось не только руководство страны, но и агенты американских спецслужб, планировавшие покушение на Фиделя Кастро , но и его советского гостя. Как известно из исторических хроник, 1961 год оказался необычайно богат по количеству покушений на Фиделя Кастро.

Первое из них произошло 15 апреля, когда после американской бомбардировки на острове должно было подняться проамериканское подполье. Однако этого не произошло, поскольку все заговорщики заранее были арестованы кубинской службой безопасности. Тем не менее, американцы не успокоились и планировали серию новых покушений. Об этом Фиделю Кастро сообщили сотрудники КГБ СССР. В июне 1961 года стало известно о планирующемся новом покушении с участием президентов Гватемалы, Венесуэлы и Коста-Рики при общем руководстве ЦРУ в рамках операции «Кондор».

Тем не менее, служба безопасности Кубы вновь сработала на опережение, уничтожив подпольную сеть заговорщиков с громким названием «Кубинский национальный фронт». В частности был арестован его руководитель Авилес Каутина, состоявший в контакте с агентом ЦРУ под псевдонимом «Цезарь». Именно от Каутины спецслужбы Кубы, а затем и СССР узнали о том, что 26 июля кроме Фиделя Кастро должен был быть убит и Юрий Гагарин для придания теракту большего политического эффекта. Тем не менее, поскольку все заговорщики были арестованы, Гагарин под усиленной охраной все же прилетел на Кубу, но пробыл там, не долго, отправившись дальше в Канаду.