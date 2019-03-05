Мужчина узнал об активности кота с помощью фитнес-браслета

Пользователь сайта "Пикабу" решил протестировать свой фитнес-браслет на своем домашнем любимце. Он узнал, сколько он спит, как часто двигается и сколько делает шагов.

Фитнес-браслет провисел на коте два дня. По словам пользователя, гаджет не сильно мешал питомцу, а свободно болтался как ошейник.

С помощью эксперимента хозяин кота узнал, что он иногда выполняет аэробные упражнения. Но он подтвердил, что не заметил изменений в пульсе даже, когда кот проявлял активность и бегал за игрушками.

BlagorodniyDon/pikabu.ru

А вот со сном у питомца проблем нет. Гаджет показал, что он спит по 13-15 часов в сутки, но ложится спать очень поздно. При этом браслет сообщил, что 99% людей спят лучше чем он — это расстроило юзера сильнее всего. Но другие пользователи объяснили, что качества сна измеряется не в его количестве, а в глубине фазы. По их словам, глубокая фаза сна у человека длится гораздо дольше, чем у кота.