Что связывало брата жены Молотова с Франклином Рузвельтом

Франклин Делано Рузвельт считается одним из популярнейших президентов в истории США в XX веке. Однако мало кто знает, что Рузвельт чуть не попал под расследование «Комиссии по антиамериканской деятельности», а в Конгрессе под закат его третьего срока вообще шли разговоры об объявлении ему импичмента.

А виной тому оказалась деятельность эмигранта из Подмандатной Палестины, разорившегося, но вновь начавшего бизнес предпринимателя Самуила Карповского. По совместительству он оказался братом Полины Жемчужиной, жены товарища Молотова, второго после Сталина, а официально, с 1930 по 1941, первого лица Советского государства.

Фиктивная фирма «Аркос»

Началась эта история ещё в двадцатых, после окончания Гражданской Войны в СССР. Тогда молодое советское государство столкнулось с международной изоляцией, его попросту не признавали многие страны. В том числе, США, Британия и прочие западные партнёры.

Торговля с Америкой и Британией была необходима Советской России, а американские и английские бизнесмены тоже хотели выйти на новый советский рынок, тем более что Стране Советов требовалась масса самых разнообразных товаров.

Выход был найден путём создания «фиктивных фирм». Так, в Британии появилась фирма «Аркос» через которую шла монопольная торговля с Советским Союзом, а в США в 1919 году — «Продэкспо» именно для тех же целей.

Впрочем, уже в 1922 году «Аркос» открыла «Аркос-Америка», представительство в Нью-Йорке, и между двумя подставными и централизованными конторами развернулась конкурентная борьба.

Советскому руководству совершенно не нужен был конфликт между двумя аналогичными структурами, и поэтому обе они были в 1924 объединены в одну, компанию «Амторг».

Уже через год работ торговый оборот «Амторга» достигал пятидесяти миллионов долларов, тогда как у двух конкурирующих структур он не превышал двух-двух с половиной миллионов в совокупности.

Новый курс Рузвельта

В начале тридцатых президентом США стал Франклин Рузвельт, который и во внутренней, и во внешней политике совершил ряд кардинальных изменений.

Во-первых, многие исследователи определяют «Новый курс» Рузвельта, если и не социалистической, то явно патерналистской программой. Государственное регулирование было введено в сферы промышленности сельского хозяйства трудоустройства и помощи бедным.

А во-вторых, что касается международных отношений, то Рузвельт официально признал СССР, и в Вашингтоне открылось советское постоянное представительство, при котором нью-йоркский «Амторг» рассматривался как коммерческое отделение этого посольства.

В 1934 году США посетила жена Вячеслава Молотова , Полина Жемчужина, официально — для «для изучения постановки дела в институтах красоты и на заводах парфюмерии». На тот момент Жемчужина занимала должность управляющей Трестом высшей парфюмерии.

Встреча брата и сестры

Неофициально же она встретилась со своим братом, Самуилом Карповским, который в США носил имя Сэм Карп и был на тот момент разорившимся бизнесменом. По его словам, из-за Великой Депрессии он за бесценок продал несколько своих бензоколонок в Кентукки.

Эта встреча брата и сестры вдохнула жизнь в коммерческую деятельность Сэма Карпа. Вскоре он поехал в СССР, где встретился с Молотовым и был завербован. Его фирма «Карп» стала теперь таким же посредником, как и «Амторг», что снова породило конкуренцию, но советская власть отдавала предпочтение именно Карповскому.

Здесь нужно пояснить, чем так важны были эти иностранные торговые представительства для СССР. Помимо выхода на западные рынки, фирмы типа «Амторга» негласно покупали образцы военной техники у западных производителей.

В обход эмбарго

При этом периодически в обход существующих эмбарго. Тот же «Амторг» вывозил под видом тракторов новейшие образцы американских танков и военные тягачи. Под видом гражданских — военные самолёты. Тем же стала заниматься и фирма «Карп».

При этом, Сэм Карп был человеком непомерных амбиций с неуёмной тягой к авантюризму. Его не удовлетворяла роль ещё одного посредника. И потому он решил договориться с американским правительством о покупке чертежей новейших линкоров.

А линкоры на тот момент считались самыми совершенными и практически непобедимыми военными кораблями. До Перл-Харбора, когда японцы не особо напрягаясь разбомбили 8 из 20 американских линкоров, оставалось ещё несколько лет. И естественно, что такая сделка превратила бы Карпа в главного и единственного посредника между рынками СССР и США.

Линкор не трактор

Поскольку линкор, это такой корабль, который никак не замаскировать под гражданское судно, Карп предложил действовать иным путём.

Через знакомых отставных военных он вышел на Джеймса Рузвельта, сына президента, а по совместительству его секретаря, и тот пообещал «поговорить с папой» за полмиллиона долларов.

История с линкором длилась несколько лет, и её во всех подробностях живописует историк Евгений Жирнов. Важно тут, что деньги Советский Союз выделил, а вот линкора в итоге не получил. Но на этом история не закончилась.

Слишком тесное сотрудничество

В итоге всех кулуарных переговоров, а потом и публичных заявлений Карпа в СМИ о том, как он обеспечивает торговлю СССР и США, Морское министерство официально наложило вето на любые подобные сделки.

А Конгресс поддержал это законодательно, намекнув Рузвельту на инициирование процедуры импичмента за такое тесное сотрудничество с Советами.

После окончания войны комиссия по антиамериканской деятельности вспомнила, зачем она вообще придумана и начала активно работать. И в самую плотную разработку этой структуры попал и Сэм Карп.

И нашим и вашим

Он начал сдавать все имена, пароли, явки и суммы взяток, которые он давал чиновникам за лоббирование советских военно-промышленных интересов. Но что окончательно вывело из себя советское руководство так это то, что Карп завил о трате на лоббирование только 57 тысяч долларов.

То есть примерно в 10 раз меньше, чем ему выдали на «сопутствующие расходы». Есть версия, что именно после этого Полина Жемчужина поехала на пять лет в Кустанайскую ссылку, вернувшись после неё еле живой.

Что же касается американской стороны, то не сдал Карп в ходе публичного процесса только Рузвельта. Впрочем, сам Франклин Делано на тот момент был уже три года, как мёртв.

Однако даже этого умолчания хватило, чтобы Дуайт Эйзенхауэр , помощником которого стал Джеймс Рузвельт, снял в 1948 году свою кандидатуру на пост президента ещё до праймериз республиканской партии, от которой и планировал выдвигаться. В итоге он стал президентом, но позже, в 1953 году, и одним из первых его указов была приостановка работы комиссии. Видимо, от греха подальше.

Что же касается самого Карпа, то он прожил долгую и обеспеченную жизнь и умер в 1973. Теперь он говорил, что весьма удачно продал свои заправки в 1937 году, а потому и ведет жизнь обеспеченного человека. О «дружбе» с СССР Самуил Карповский предпочёл накрепко забыть.