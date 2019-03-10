Самые известные предсказатели

Сейчас многие люди, так же, как и сотни лет назад, слепо верят в предсказания. Этим и пользуются экстрасенсы и гадалки, берущие деньги за свои услуги. Но история знает и великих предсказателей, чьи слова иногда точь-в-точь сбывались. Кем были эти люди?

Вольф Мессинг

Вольф Мессинг родился неподалеку от Варшавы, в юности участвовал в номерах иллюзионистов в бродячих цирках. Вскоре он научился «чтению мыслей», причем, по его словам, он делал это не с помощью магии, а благодаря знаниям о человеческом организме. Он объяснял, что, когда человек думает о чем-то, по его голосу, мимике, походке, движению мышц или частоте дыхания можно предположить, о чем. Во время Второй Мировой войны он бежал в Советский Союз, где продолжил выступать с «чтением мыслей», сначала в составе групп артистов, потом сольно. На его средства были построены два военных истребителя. Среди самых известных приписываемых ему предсказаний — гибель Гитлера в случае нападения на «восток», захват советскими войсками Берлина, крушение самолета, на котором должен был полететь сын Сталина (молодой человек из-за этого поехал на поезде, а самолет и правда разбился).

Монах Авель

Несмотря на то, что никаких официальных документов о жизни православного монаха XVIII-XIX веков не сохранилось, ему приписывают множество сбывшихся предсказаний — в основном об исторических событиях ближайшего времени. Он долго жил в монастырях, а также скитался по миру. Незадолго до смерти императрицы Екатерины II он предсказал эти события в своей книге, за что его хотели казнить, однако сама императрица пожалела монаха. Он был заключенным нескольких крепостей, а потом был сослан в Соловецкий монастырь. Все это время он писал книги, в которых предсказывалась смерть Павла I и сожжение Москвы французами. Также ему приписывают предсказание двух мировых войн, свержения монархии в России и гражданской войны.

Ванга

Девочка из Македонии, попавшая в ураган, ослепла в 12 лет. Она спокойно жила в Македонии и Сербии, пока во время Второй Мировой войны не начала видеть будущее и говорить с духами. Царь Болгарии Борис III стал одним из первых ее титулованных гостей. Тогда по стране и миру поползли слухи о девушке-ясновидящей, которая могла определить местонахождение людей на войне и предсказывать будущее.

По словам самой Ванги и ее гостей, она могла рассказать о болезнях человека, а также весьма точно предсказать его дальнейшую судьбу. Ванга говорила, что в этом ей помогают таинственные невидимые существа, происхождение которых она не могла объяснить. Ванге приписывается множество различных предсказаний, некоторые из которых противоречат друг другу. Так, говорят, что ей принадлежат слова о новой Мировой войне, которая должна была произойти в 2010-2014 годах, ядерных и химических атаках, возрождении СССР в XXI веке, смерти Сталина, аварии в Чернобыле, изобретении лекарства от рака и т.д. Понять, что из этого действительно предрекла ясновидящая, сложно, так как после обретения популярности Ванга стала одной из любимых героинь желтой прессы. О ней говорили самые разные специалисты и источники, и от каждого поступала все новая информация о предсказательнице. Теперь же «правдивых» версий о ней слишком много.

Григорий Распутин

Распутин родился в крестьянской семье в Тобольской губернии, и до определенного момента жил так же, как все. В молодости он обратился к религии, совершал паломничества и заводил знакомства с многими людьми религии. Он приехал в Петербург и постепенно стал известен как лекарь и старец. Вскоре он начал выделяться из числа других религиозных деятелей и познакомился с царской семьей.