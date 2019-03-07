Кто такие пойстеры

Скорее всего, вы видели их много раз на улицах, каких-нибудь шоу или в цирке. Эти люди в прямом смысле играют с огнем.

Пойстеры профессионально крутят пои, которые могут гореть, а могут быть оснащены стробоскопами или светодиодами. Пои — это шары, которые соединены веревкой. Они предназначены для того, чтобы крутить их и жонглировать ими. Пойстеры занимаются тем, что поджигают пои и крутят их.

Впервые поинг стал практиковаться новозеландским народом маори. Для них это было привычным досугом.

Конечно, сейчас поинг сильно отличается от того, что практиковал народ маори. Пойстеров можно назвать отдельной субкультурой, которая может не только развлекаться с огнем на площадях, но и участвовать в рамках какого-нибудь шоу.

Поинг считается одной из форм жонглирования. Пойстеров можно приравнять к жонглерам и крутильщикам шестов.

Надо отметить, что пой не обязательно должен быть горящим. Он может быть со светодиодом, который безопаснее, чем огонь.

Горящие пои делятся на несколько видов: на "шашлыки" и "огненные змеи". В "шашлыках" используется несколько фитилей, а в "огненных змеях" вместо фитиля используется асбестовая веревка.