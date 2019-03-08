Королева Англии написала свой первый пост в Instagram

Елизавета II опубликовала свой первый пост в аккаунте королевской семьи в Instagram.

Она выложила снимок письма создателя прообраза современного компьютера Чарлза Бэббиджа. Он написал его в 1843 году и адресовал мужу королевы Виктории, принцу Альберту.

Королева сказала, что недавно посетила Научный музей, и ее внимание особенно привлекло письмо.

Снимок она сопроводила подписью:

В этом письме Чарльз Бэббиж сообщал королеве Виктории и принцу Альберту об изобретении, которое он сконструировал. Он имел в виду аналитическую машину, первые программы для которой создала Ада Лавлейс, дочь лорда Байрона,

— написала Елизавета II.