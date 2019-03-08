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Королева Англии написала свой первый пост в Instagram 

Рамблер 1 час назад
Фото: @theroyalfamily
Елизавета II опубликовала свой первый пост в аккаунте королевской семьи в Instagram.
Она выложила снимок письма создателя прообраза современного компьютера Чарлза Бэббиджа. Он написал его в 1843 году и адресовал мужу королевы Виктории, принцу Альберту.
Королева сказала, что недавно посетила Научный музей, и ее внимание особенно привлекло письмо.
Снимок она сопроводила подписью:
В этом письме Чарльз Бэббиж сообщал королеве Виктории и принцу Альберту об изобретении, которое он сконструировал. Он имел в виду аналитическую машину, первые программы для которой создала Ада Лавлейс, дочь лорда Байрона,
— написала Елизавета II.
Люди , Елизавета II
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