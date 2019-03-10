Патрис Лумумба: почему агенты ЦРУ растворили его в кислоте

Имя Патриса Лумумбы известно многим. Это был самый знаменитый борец за независимость Конго. Он выступал против угнетения своего народа и выкачивания европейцами ресурсов из страны, но был жестоко убит. Уроженец страны, которая занимает лидирующее место по добыче алмазов и ценных металлов, стал жертвой жадности европейских капиталистов.

История Конго

Чтобы разобраться в истории Патриса Лумумбы, нужно понимать обстановку, которая сформировалась в Конго к 1960-м годам. К концу XIX века на этой территории существовало Свободное государство Конго. Название звучит как злая насмешка, учитывая, что это образование было, по сути, личным владением короля Бельгии Леопольда II.

Августейший монарх не стесняясь выкачивал из страны ресурсы, особенно каучук, насильно загоняя на работы местных жителей. Те гибли сотнями тысяч, а несогласным рубили руки. За годы его «хозяйствования» население страны уменьшилось вдвое. Когда Леопольда утомил геноцид, король Бельгии решил продать свою «фазенду» своему же государству. Произошло это в 1908 году, и колония получила название Бельгийское Конго.

Смена власти не сильно изменила ситуацию: из страны продолжали выкачивать ресурсы, в особенности алмазы и медь, а аборигены оставались в позиции максимум прислужников белых колонизаторов. Всё это не могло не способствовать зарождению движения за независимость среди местных.

Молодость Лумумбы

Патрис Лумумба происходил из воинственной народности батетела — ещё в 1895-м и 1908-м они устроили кровавые восстания против своих угнетателей. Датой рождения будущего премьер-министра называют 2 июля 1925 года. Его родители приняли католическую веру, а сам Лумумба учился в католической миссионерской школе. Мальчик обладал способностями и окончил её с отличием. Тогда же он познакомился с трудами Вольтера, Руссо у которых почерпнул идеи вольнодумства.

На тот момент Патрис ещё не был пропитан радикальными протестными мыслями. Он начал трудовую деятельность, торгуя пивом, а потом устроился клерком на почту. В 1951 году женился, а ещё через четыре года стал главой региональной сети католических церквей Стенливиля и вступил в Бельгийскую либеральную партию, где, пользуясь своим знанием языков, переводил и распространял партийную пропаганду.

Успех сопутствовал ему, и в 1956 году Лумумба даже смог съездить в Бельгию по партийной линии: в те дни он поддерживает линию Брюсселя и размышляет о независимости Конго только в ключе добровольных реформ колонизаторов сверху, ему прочат должность в бельгийском министерстве колоний. Но фортуна изменчива: через некоторое время Патриса заподозрили и обвинили в хищении из почтового отделения суммы около двух тысяч долларов и приговорили к тюремному сроку.

Расцвет партийной деятельности

Заключение не проходит для Лумумбы бесследно. В тюрьме его взгляды становятся радикальными, и после освобождения он возглавляет партию с левым уклоном –Национальное движение Конго. И на первых же выборах в стране они получают больше четверти мест в местном парламенте, а в 1960 году Патрис становится премьер-министром. В стране начинают продвигать политику экономической самостоятельности и контроля над добываемыми ресурсами.

Брюссель понимает, что движение за независимость рано или поздно заставит европейцев уйти, но не собирается легко расставаться со столь прибыльной колонией, к тому же бельгийцев пугает левая направленность политики Лумумбы. Европейцы пытаются сформировать легко управляемое марионеточное правительство во главе с Моизом Капенда Чомбе, которое будет продолжать действовать в интересах метрополии.

Поворотной точкой становится визит бельгийского короля Бодуэна I в Конго в 1960 году. Лумумба не сдерживает эмоций, поэтому прямо на выступлении нарушает протокол и выдает пламенную речь о том, что его государство все прошедшие годы было жертвой угнетения и больше не будет подчиняться Бельгии. Своё выступление он заканчивает фразой «Мы больше не ваши обезьяны».

Убийство

Такое выступление не могло остаться без ответа, и уже вскоре в стране вспыхивает бунт военных, выступивших на стороне Патриса. Местный олигарх Моиз Чомбе становится ставленником западных держав. Он укрывается в одной из самых богатых провинций государства — Катанга, которую объявляет суверенным государством. В Конго высаживается бельгийский военный контингент, который начинает уничтожать военных, выступивших на стороне Лумумбы.

На заседании ООН последний просит ввести в страну миротворческие войска для предотвращения гражданской войны и распада государства. Эта просьба была удовлетворена, однако прибывшие силы внезапно встают на сторону повстанцев. Советский Союз, который симпатизировал Лумумбе, откликнулся на его просьбы о помощи и направил в Конго 10 грузовых самолётов Министерства обороны СССР с военными советниками.

После этого события начинают развиваться чрезвычайно быстро: президент Чомбе отстраняет Патриса с поста премьер-министра, после чего местный парламент аннулирует это решение, но солдаты ООН блокируют им средства связи, и вскоре Лумумбу арестовывают.

Через некоторое время его с единомышленниками тайно вывозят на самолёте в Катангу, где пытают и расстреливают. Занимавшиеся этим агенты ЦРУ вспоминают, что через несколько суток они откопали труп, расчленили, а останки залили концентрированной серной кислотой и после сожгли.

«Лумумба был слишком опасен и начал сотрудничать с СССР, — вспоминает агент бельгийской службы безопасности Луис Мольер, — он действовал непонятными для нас методами, поэтому должен был быть устранён. О его смерти было объявлено только через 3 дня, и мы выдали версию, что его растерзали крестьяне одного из местных племён».