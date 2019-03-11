Холодные короли: монархи, отказавшиеся от личной жизни

Чаще всего самодержцы не ограничали себя в любовных уклечениях, полагая, что по статусу могут претендовать на большее, чем их подданные. Однако история знает и исключения. Эти властители пренебрегали супружеским долгом или вовсе отказались от брака, невзирая на интересы государства.

Эдуард Исповедник

Этот англосаксонский король с юности отличался повышенной религиозностью. Рьяное стремление к аскетизму привело к отказу от супружеских отношений со своей женой Эдитой Уэссекской. В результате у короля так и не появилось детей, и после его смерти трон был передан Гарольду II.

Это решение послужило предлогом для второжения в Англию Вильгельма Завоевателя, что привело к концу англосаксонской эпохи в истории страны. Сам Эдуард был канонизирован и до сих пор почитается как покровитель британской королевской семьи.

Людовик XIII

Этот французский король известен нам по приключениям мушкетеров.

Он не унаследовал темперамент своего отца, Генриха IV, и 28 лет игнорировал свою жену Анну Австрийскую, считавшуюся одной из красавиц своего времени. Такое поведение народ объяснял интригами Ришелье, но на самом деле кардинал наоборот уговаривал короля посещать жену.

У короля не было фавориток, если не считать платонического романа с монахиней. Лишь начало и конец царствования Людовика отметились появлением фаворитов, де Люиня и Сен-Мара, но и их влияние на короля было кратким.

Король обожал музыку — превосходно играл на лютне и клавесине, писал композиции для балетов (в том числе и для того самого, Мерлезонского) — и соколиную охоту. О своей обязанности продолжить династию вспомнил только за пять лет до смерти. Так на свет появились Людовик XIV и Филипп Орлеанский.

Осман III

Этот турецкий султан 50 лет провел в изолированных покоях дворца Топкапы, дожидаясь своей очереди на престол. Итогом такой жизни стала ненависть султана к музыке (по его приказу всех музыкантов изгнали из дворца) и женщинам. Чтобы ни одна из них не попадалась ему на глаза, он носил туфли с гвоздями. Услышав характерные шаги, служанки и наложницы разбегались. Разумеется, при таком отношении наследников в султана не было.

Людвиг II Баварский

Этот король оставил после себя великолепные замки, такие как Нойшванштайн и Линдерхоф. Однако именно чрезмерные траты на их строительство привели к его низложению.

Людвиг обожал оперную музыку, и особенно — творчество Рихарда Вагнера . Он предпочитал жить в мире фантазий, воображал себя Лоэнгрином и избегал общения со своими министрами. Доходы казны шли на строительство замков и поддержку Вагнера.

Благодаря своей романтической внешности и характеру, король считался завидным женихом, но единственную помолвку с Софией Баварской, сестрой знаменитой императрицы Сиси, разорвал без объяснения причин. Людвиг избегал женщин, а его отношения с некоторыми друзьями, например, с Альфонсом Вебером, до сих пор являются предметом дискуссии.

В конце концов Людвига признали недееспособным и отстранили от власти. Вскоре после этого он утонул на Штарнбергском озере при загадочных обстоятельствах.