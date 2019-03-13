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Росгвардию разыграть не удалось 

Рамблер 2 часа назад
Блогер Али Абидов разместил в соцсетях видео с розыгрышем сотрудников Росгвардии. Съёмки проводились на станции метро «Библиотека имени Ленина». Мужчина шёл мимо колонны росгвардейцев и якобы нечаянно уронил пистолет. Росгвардейцы дружно повернулись на звук, но ни один не вышел из строя. Пранкер поднял пистолет и спокойно отправился дальше. Пользователи соцсетей удивились такому равнодушию росгвардейцев к оружию, но позднее выяснилось, что любителя розыгрышей всё-таки остановили и попросили разъяснить ситуацию.
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