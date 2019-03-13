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Пивовар на 46 дней отказался от еды и понадеялся на пиво 

Lenta.ru + ещё 2 4 часа назад
Фото: Lenta.ru
Житель американского города Ньютаун, штат Огайо, решил на время Великого поста отказаться от твердой пищи и подкреплять силы только пивом. Об этом сообщает WKRC-TV.
В течение 46 дней сотрудник пивоваренной компании Дел Холл (Del Hall) намерен употреблять только пиво и воду. Он перестал есть в среду, 6 марта, и обещает придерживаться такой диеты до самой Пасхи. В этом году католики отмечают ее в воскресенье, 21 апреля.
По словам Холла, его вдохновил пример папских монахов из монастыря под Мюнхеном, которые в начале XVII века с разрешения курфюрста Баварии стали варить исключительно сытное пиво крепостью выше 12 градусов — доппельбок. Во время Великого поста они обходились только им.
Холл не намерен ограничиваться доппельбоком. «Я буду пить пиво всех сортов», — говорит он. Мужчина планирует регулярно проходить медосмотр и рассказывать о результатах в социальных сетях.
В прошлом Холл уже экспериментировал с голоданием. Однажды он четыре дня употреблял только воду и надеется, что сумеет продержаться на пиве в десять раз дольше. «Я ветеран армии и был там лучшим в своем классе, — утверждает он. — Я бегал полный марафон, 42 километра. Я выдерживал суровые испытания, но это кажется особенно сложным. Мне просто интересно, справлюсь ли я. Смогу или нет».
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