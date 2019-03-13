8 необычных фактов о Николае II

Хотя о Николае Втором написано немало, многое из написанного относится к "народному вымыслу", заблуждениям.

Царь был скромен в одежде. Неприхотлив

Николай II запомнился по множеству сохранившихся фотоматериалов человеком неприхотливым. В еде он был действительно неприхотлив. Любил жареные пельмени, которые часто заказывал во время прогулок на любимой яхте «Штандарт». Царь соблюдал посты и вообще питался умеренно, старался поддерживать себя в форме, поэтому предпочитал простую пищу: каши, котлеты из риса и макароны с грибами.

Среди гвардейских офицеров пользовалась успехом закуска «николашка». Ее рецепт приписывают Николаю II. Перетертый в пыль сахар смешивался с молотым кофе, этой смесью посыпался ломтик лимона, которым закусывали рюмку коньяка.

Относительно одежды ситуация была иной. Гардероб Николая II в одном только Александровском дворце насчитывал несколько сотен единиц военной формы и гражданской одежды: сюртуки, мундиры гвардейских и армейских полков и шинели, бурки, полушубки, рубашки и белье, изготовленные в столичной мастерской Норденштрем, гусарский ментик и доломан, в которых Николай II был в день венчания. Принимая иностранных послов и дипломатов, царь надевал мундир того государства, откуда был посланник. Часто Николаю II приходилось переодеваться по шесть раз в день. Здесь же, в Александровском дворце, хранилась коллекция портсигаров, которые собирал Николай II.

Нужно, однако, признать, что из 16 миллионов, выделяемых в год на царскую семью, львиная доля уходила на выплату пособий для служащих дворцов (один Зимний дворец обслуживал персонал в 1200 человек), на поддержку Академии Художеств (царская семья была попечителем, поэтому несла расходы) и другие нужды.

Траты были серьезными. Постройка Ливадийского дворца обошлась российской казне в 4,6 млн рублей, на царский гараж расходовалось 350 тыс. рублей в год, на фотографирование — 12 тыс. рублей в год.

Это при учете того, что средний расход домохозяйств в Российской империи составлял на тот момент около 85 рублей в год на душу населения.

Каждому Великому князю также полагалась ежегодная рента в двести тысяч рyблей. Каждой из Великих княжон выдавалось при замужестве приданое в размере миллиона рублей. При рождении член императорской семьи получал капитал в один миллион рублей.

Царь-полковник лично ездил на фронт и руководил армиями

Сохранилось много фотографий, где Николай II принимает присягу, приезжает на фронт и ест из полевой кухни, где он «отец солдатам». Николай II действительно любил все военное. Он практически не носил гражданскую одежду, предпочитая мундиры.

Принято считать, что император сам руководил действиями русской армии в Первую мировую. Однако это не так. Решали генералы и военный совет. На улучшение ситуации на фронте с принятием на себя командования Николаем повлияли несколько факторов. Во-первых, к концу августа 1915 года Великое отступление было остановлено, германская армия страдала от растянутых коммуникаций, во-вторых, повлияла на ситуацию и смена главковерхов Генштаба — Янушкевича на Алексеева.

Николай II действительно выезжал на фронт, любил жить в Ставке, иногда с семьей, часто брал с собой сына, но никогда (в отличие от кузенов Георга и Вильгельма) не приближался к линии фронта ближе, чем на 30 километров. Орден Святого Георгия IV степени император принял вскоре после того, как на горизонте во время приезда царя пролетел немецкий самолет.

На внутренней политике отсутствие императора в Петербурге сказывалось плохо. Он стал утрачивать влияние на аристократию и правительство. Это оказалось плодотворной почвой для внутрикорпоративных расколов и нерешительности во время Февральской революции.

Из дневника императора 23 августа 1915 года (день принятия на себя обязанностей Верховного главнокомандования): «Спал хорошо. Утро было дождливое: после полудня погода поправилась и стало совсем тепло. В 3.30 прибыл в свою Ставку в одной версте от гор. Могилева. Николаша ждал меня. Поговорив с ним, принял ген. Алексеева и первый его доклад. Все обошлось хорошо! Выпив чаю, пошел осматривать окружающую местность. Поезд стоит в небольшом густом лесу. Обедали в 7½. Затем еще погулял, вечер был отличный».

Введение золотого обеспечения — личная заслуга императора

К экономически успешным реформам, которые провел Николай II, принято относить денежную реформу 1897 года, когда в стране было введено золотое обеспечение рубля. Однако подготовка к денежной реформе началась ещё в середине 1880 годов, при министрах финансов Бунге и Вышнеградском, во время правления Александра III.

Реформа была вынужденным средством ухода от кредитных денег. Её автором можно считать Сергея Витте. Сам царь решения денежных вопросов избегал, к началу Первой мировой внешний долг России был 6,5 млрд рублей, золотом было обеспечен только 1,6 млрд

Принимал личные "непопулярные" решения. Часто наперекор Думе

О Николае Втором принято говорить, что он лично проводил реформы, часто наперекор Думе. Однако по факту Николай II скорее «не мешал». У него даже не было личного секретариата. Но при нем смогли развить свои способности известные реформаторы. Такие как Витте и Столыпин. При этом отношения между ними двумя «вторыми политиками» были далеки от идиллии.

Сергей Витте о Столыпине писал: «Никто не уничтожал так хоть видимость правосудия, как он, Столыпин, и все, сопровождая либеральными речами и жестами».

Не отставал и Петр Аркадьевич. Витте, недовольному результатами следствия о покушении на его жизнь, он написал: «Из вашего письма, граф, я должен сделать одно заключение: или вы меня считаете идиотом, или же вы находите, что я тоже участвую в покушении на вашу жизнь…».

Про гибель Столыпина Сергей Витте написал лаконично: «Укокошили».

Развернутых резолюций лично Николай II никогда не писал, ограничивался пометками на полях, чаще всего просто ставил «знак прочтения». Заседал на официальных комиссиях он не больше 30 раз, всегда — по экстраординарным поводам, реплики императора на совещаниях были краткими, он выбирал ту или иную сторону в обсуждении.

Гаагский суд — гениальное "детище" царя

Считается, что Гаагский международный суд был гениальным детищем Николая Второго. Да, действительно русский царь был инициатором Первой гаагской мирной конференции, однако он не был автором всех ее постановлений.

Самое полезное, что смогла сделать Гаагская конвенция касалось военных законов. Благодаря соглашению военнопленные Первой мировой содержались в приемлемых условиях, могли связаться с домом, не принуждались к труду; санитарные пункты были защищены от атак, раненые получали уход, мирное население не подвергалось массовому насилию.

Но на деле Постоянная палата третейского суда за 17 лет своей работы принесла не так много пользы. Россия даже не обратилась к Палате во время кризиса в Японии, так же поступали другие подписанты. «Обернулась пшиком» и Конвенция о мирном разрешении международных вопросов. В мире разразились Балканские, а потом и Первая мировая война.

Не влияет Гаага на международные дела и сегодня. Мало кто из глав государств мировых держав обращается в международный суд.

На царя имел сильное влияние Григорий Распутин

Ещё до отречения Николая II в народе стали появляться слухи о чрезмерном влиянии на царя Григория Распутина. По ним получалось, что государством управляет не царь, не правительство, а лично тобольский "старец".

Конечно, это было далеко не так. Распутин имел влияние при дворе, был вхож и в дом императора. Николай II с императрицей называли его «наш друг» или «Григорий», а он их — «папой и мамой».

Однако влияние Распутин оказывал все-таки на императрицу, тогда как государственные решения принимались без его участия. Так, хорошо известно, что Распутин выступал против вступления России в Первую мировую войну и даже после вступления России в конфликт он старался убедить царскую семью пойти с немцами на мирные переговоры.

Большая же часть Романовых (великих князей) поддерживала войну с Германией и ориентировалась на Англию. Для последней сепаратный мир между Россией и Германией грозил поражением в войне.

Не стоит забывать и о том, что Николай II был кузеном и германского императора Вильгельма II, и братом британского короля Георга V. Распутин же выполнял при дворе прикладную функцию — избавлял от страданий наследника Алексея. Вокруг него действительно формировался круг экзальтированных почитателей, но Николай II к ним не относился.

Не отрекался от престола

Одним из самых долговечных заблуждений является тот миф, что Николай Второй не отрекался от престола, а документ об отречении — фальшивка. В нем действительно много странностей: он написан на машинке на телеграфных бланках, хотя и перья, и писчая бумага в поезде, где Николай отрекся от престола 15 марта 1917 года, были. Сторонники версии о фальсификации манифеста об отречении приводят тот факт, что документ подписан карандашом.

В этом как раз ничего странного. Николай многие документы подписывал карандашом. Странно другое. Если это действительно фальшивка и царь не отрекался, он должен был об этом хоть что-то писать в переписке, но об этом нет ни слова. Отрекся от престола Николай за себя и сына в пользу брата — Михаила Александровича.

Сохранились дневниковые записи духовника царя, настоятеля Федоровского собора протоиерея Афанасия Беляева. В беседе после исповеди Николай II сказал ему: «…И вот, один, без близкого советника, лишенный свободы, как пойманный преступник, я подписал акт отречения и за себя, и за наследника сына. Я решил, что если это нужно для блага родины, я готов на все. Семью мою жаль!».

Уже на следующий день, 3 (16) марта 1917 года Михаил Александрович также отрёкся от престола, передав решение вопроса об образе правления Учредительному собранию.

Да, манифест был, очевидно, написан под давлением, и писал его не сам Николай . Вряд ли бы он сам написал: «Нет той жертвы, которую я не принес бы во имя действительного блага и для спасения родимой Матушки-России». Однако формально отречение было.

Что интересно, мифы и штампы об отречении царя во многом пошли от книги Александра Блока «Последние дни императорской власти». Поэт с восторгом принял революцию и стал литературным редактором Чрезвычайной комиссии, по делам бывших царским министров. То есть он литературно обрабатывал стенографические записи допросов.

Против создания роли царя-мученика молодая советская пропаганда проводила активную агитацию. О её эффективности можно судить по дневнику крестьянина Замараева (он вел его в течение 15 лет), сохранившемуся в музее города Тотьмы Вологодской области. Голова крестьянина полна штампов, навязанных пропагандой:

«Романов Николай и его семья низложены, находятся все под арестом и получают все продукты наравне с другими по карточкам. Действительно, они нисколько не заботились о благе своего народа, и терпение народа лопнуло. Они довели свое государство до голоду и темноты. Что делалось у них во дворце. Это ужас и срам! Управлял государством не Николай II, а пьяница Распутин. Сменены и уволены с должностей все князья, в том числе главнокомандующий Николай Николаевич. Везде во всех городах новое управление, старой полиции нет».