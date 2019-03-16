Спорный эксперимент Милгрэма, который выставил испытуемых палачами

Американский психолог Стэнли Милгрэм изучал влияния авторитета на поведение человека.

Суть эксперимента

Участникам эксперимент был представлен как исследование влияния боли на память. В опыте участвовали экспериментатор, испытуемый и актер, игравший роль другого испытуемого. "Ученик" должен был заучивать пары слов, а "учитель" — проверять, как он их запомнил, в случае ошибки следовало наказание. Испытуемый должен был "ударить током" актера, "разряд" увеличивался с каждой совершенной ошибкой. Естественно, "генератор тока" был ненастоящий, однако испытуемые об этом не знали, а актеры убедительно изображали боль, дергаясь и издавая громкие стоны.

Результаты

Они оказались поразительно жестокими: Милгрэм не смог добиться полного неподчинения авторитету ни в одной из экспериментальных групп. Когда экспериментатор приказывал увеличивать "разряд тока", всегда находился человек, доводивший дело до конца и подававший "смертельный" разряд (между прочим — 450 В).

Почему так

Милгрэм предположил, что испытуемые не ощущали ответственности за достаточно жестокие наказания, вместо этого перекладывали все на плечи экспериментатора (ведь это он раздавал указания. Более того, он настойчиво предлагал продолжать, если испытуемый колебался!). Людям крайне трудно выйти за пределы своей социальной роли в ситуации подчинения и следования приказаниям, исходящим от вышестоящего лица.

"Это исследование показало чрезвычайно сильно выраженную готовность нормальных взрослых людей идти неизвестно как далеко, следуя указаниям авторитета".

Почему эксперимент считают жестоким

По современным меркам эксперимент неэтичен потому, что Милгрэм намеренно вводил испытуемых в стрессовую ситуацию и не раскрывал сути эксперимента, утаивая важную информацию (о подставном актере и об отсутствии тока). В результате получилось так, что испытуемые вынужденно соблюдали "необходимые" правила, а в итоге их выставили палачами и обвинили в жестокости. Сам Милгрэм был уверен, что шквал критики обрушился на него по причине того, что многие остались неприятно удивлены результатами эксперимента и жестокостью обычных людей.

Осенью 2013 года вышла книга австралийского психолога Джины Перри, которая и вовсе поставила под сомнение результаты знаменитого эксперимента. Джина изучила протоколы опытов и пообщалась с участниками, после чего пришла к выводу, что часть испытуемых не верила в происходящее и в реальность причиняемых ими страданий.