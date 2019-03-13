Что случилось с самой радикальной феминисткой в истории

Валери Соланас могла бы стать кем угодно. По крайней мере, ее незаурядные интеллектуальные способности этому точно не препятствовали. Но в силу жизненных и отнюдь не радостных обстоятельств Валери вошла в историю как самая радикальная феминистка. Кроме того, именно Соланас в 1968 году пыталась убить известного художника Энди Уорхола , который был ее другом.

Три предательства

Валери Соланас родилась в 1936 году в самой обычной американской семье. В детстве она посещала такую же обычную американскую школу. Несмотря на то, что Валери числилась способной ученицей, ее поведение всегда оставляло желать лучшего. Одной из причин агрессивности Соланас, по ее собственным словам, было отношение к ней родного отца. Тот, как утверждала феминистка, насиловал ее. Но это было еще полбеды: однажды на Валери положил глаз 30-летний брат ее одноклассницы. В результате этой связи, еще будучи школьницей, Соланас родила ребенка. Новорожденного внука мать Валери отдала приемным родителям. После этого будущая феминистка сбежала из дома.

Соланас поселилась на берегу реки в заброшенном шалаше. Примечательно, что, даже оказавшись в таких обстоятельствах, она не бросила школу. А вскоре у Валери появился и сосед, парень по прозвищу Орфей. Молодые люди быстро нашли общий язык и жили в свое удовольствие, промышляя мелким воровством, пока Валери снова не забеременела. От ребенка она избавилась, но вместе с ним исчез из ее жизни и Орфей. Возможно, именно упомянутые трое мужчин, которые, по мнению Соланас, ее предали, и сыграли в судьбе феминистки роковую роль.

Ярая феминистка

В своих взглядах Валери Соланас бесповоротно утвердилась еще в студенческие годы. В конце 1950-х она окончила психологический факультете Мэрилендского университета. В своей дипломной работе Валери написала, что брак — это своеобразная патология: как правило, один из супругов — мазохист, а другой — садист. Во время учебы в вузе Соланас также поняла, что хочет стать писательницей. И, между прочим, многие критики до сих пор утверждают, что скандальная феминистка действительно обладала определенным литературным даром.

Тем не менее самой известной работой Валери Соланас стал «Манифест общества полного уничтожения мужчин». В этом своеобразном труде Соланас утверждала, что мужчины являются низшими, неполноценными существами, в силу чего они должны быть полностью истреблены. Свой манифест Валери сочинила за год до того, как попыталась убить одного из представителей ненавистного ей пола, художника Энди Уорхола.

Покушение на Уорхола и смерть в отеле

Вот только на самом деле Соланас считала Уорхола другом. По крайней мере, когда она только познакомилась с художником, он показался ей не таким, как все мужчины. Они могли беседовать часами. Энди Уорхол даже пообещал снять фильм по сценарию Валери. Однако обещания своего он так и не выполнил, а единственный экземпляр рукописи попросту потерял. Узнав об этом, в один прекрасный день Соланас явилась на студию Уорхола с оружием в руках. Она несколько раз выстрелила в Энди, а потом спустилась на улицу и первому же постовому поведала о том, что совершила.

Удивительно, но Уорхол выжил. А Соланас приговорили к трем годам лишения свободы и принудительному лечению в психиатрической клинике. Столь мягкое наказание было обусловлено еще и тем, что Энди Уорхол наотрез отказался давать показания против Валери. Пути бывших друзей разошлись. Однако смерть настигла их с разницей всего в несколько месяцев. Уорхол скончался в 1987 году, а Валери Соланас — 1988-м. 52-летняя Соланас умерла в одной из гостиниц Сан-Франциско от воспаления легких.