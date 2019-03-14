Таинственный даритель денег появился в испанской деревне

В испанской деревне Вильяррамьель, провинция Паленсия, неизвестный подкладывает людям конверты с деньгами. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Аноним начал делать подарки со среды, 6 марта. За неделю он положил конверты в почтовые ящики или подсунул их под входные двери 15 жителей деревни.

По словам главы деревни Нурии Симон Гонсалес (Nuria Simón González), получатели находили до ста евро (7,4 тысячи рублей) в коричневых конвертах. Иногда вместе с деньгами был указан адрес получателя, его имя и записки с комплиментами вроде «принцесса этого дома» и изображением сердца.

«Мы все сбиты с толку и ждем разгадки, потому что не знаем, откуда взялись эти деньги. Мы не знаем, кто этот благотворитель и какие у него намерения», — отметила Гонсалес. «Живущая с сыном вдова, пары с маленькими детьми, пожилые пары, пары средних лет без детей… Между получателями подарков нет очевидной связи»,

— добавила женщина.

Несколько получивших деньги людей отнесли деньги в полицию или в банк, чтобы убедиться в их подлинности. Купюры оказались настоящими.

Полиция не стала заниматься поисками благотворителя, так как он никому не приносит вреда.

По данным издания, в деревне живет чуть больше 800 человек.