Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Таинственный даритель денег появился в испанской деревне 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Lenta.ru
В испанской деревне Вильяррамьель, провинция Паленсия, неизвестный подкладывает людям конверты с деньгами. Об этом сообщает издание Daily Mail.
Аноним начал делать подарки со среды, 6 марта. За неделю он положил конверты в почтовые ящики или подсунул их под входные двери 15 жителей деревни.
По словам главы деревни Нурии Симон Гонсалес (Nuria Simón González), получатели находили до ста евро (7,4 тысячи рублей) в коричневых конвертах. Иногда вместе с деньгами был указан адрес получателя, его имя и записки с комплиментами вроде «принцесса этого дома» и изображением сердца.
«Мы все сбиты с толку и ждем разгадки, потому что не знаем, откуда взялись эти деньги. Мы не знаем, кто этот благотворитель и какие у него намерения», — отметила Гонсалес. «Живущая с сыном вдова, пары с маленькими детьми, пожилые пары, пары средних лет без детей… Между получателями подарков нет очевидной связи»,
— добавила женщина.
Несколько получивших деньги людей отнесли деньги в полицию или в банк, чтобы убедиться в их подлинности. Купюры оказались настоящими.
Полиция не стала заниматься поисками благотворителя, так как он никому не приносит вреда.
По данным издания, в деревне живет чуть больше 800 человек.
Последние новости
Названа новая причина для отказа от доллара Россия закрыла небо для Boeing 737 MAX после катастрофы в Африке Закон о наказании для криминальных авторитетов принят Госдумой
Комментарии
Люди
Читайте также
Видео
Соцсети охватила лихорадка «треугольных танцев»
Безумный мир
Вор пожалел бедную девушку и вернул награбленное
Безумный мир
Тайваньская продавщица стала звездой Сети
Люди
Nasa превратила фотографию космоса в мелодию
Истории
Креативного мороженщика уничтожили комментариями
Люди
Странные снимки НАСА, которые не могут объяснить
Безумный мир
Удар молнии в лайнер сняли из салона
Безумный мир
Розового слона заметили в Африке
Места
Выпрыгнувшая из озера рыба сбила девушки с тюбинга
Безумный мир Люди
Секреты египетских пирамид, которые уже раскрыли
Истории
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение