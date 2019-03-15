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Невеста нашла тайное послание от матери на свадебных туфлях 

Lenta.ru 44 минуты назад
Фото: @LACEANDLOVESHOES
Британка обнаружила на свадебных туфлях послание от умершей от рака матери. Об этом сообщает BBC News.
Эмма из английской деревни Кибуорт, графство Лестершир, обручилась в 2016 году. Через месяц после этого ее матери диагностировали терминальную стадию рака легких. Невеста очень надеялась, что мать доживет до свадьбы, назначенной на август 2019 года, но женщина скончалась в 2017 году.
В начале марта 38-летняя Эмма получила посылку с туфлями. Невеста достала обувь и обнаружила на подошвах послание. «Я хотела, чтобы ты получила от меня подарок в день свадьбы. Эти туфли — мой подарок тебе», — прочитала она на левой туфле. Все еще не понимая, от кого она получила подарок, Эмма взяла в руки правую туфлю и прочла: «Надеюсь, этот день станет для тебя волшебным. Я очень, очень, люблю тебя и крепко обнимаю. Целую, мама».
«Я расплакалась. Мое сердце будто на куски разлетелось. Я не могла дышать, не могла говорить», — призналась женщина.
Аманда Вайзе (Amanda Weise), владелица онлайн-магазина, где мать невесты заказала туфли, отметила, что эта пара обуви «вызвала у нее очень много эмоций». «Надеюсь, они подарят ей немного спокойствия в день свадьбы. Будто мать сама ведет ее к алтарю», — заметила женщина.
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